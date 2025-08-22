Ahi Sinner, sorpresa agli Us Open: termina nel peggiore dei modi

Sono giorni caldi per il numero uno al mondo Jannik Sinner e l’azzurro ha cominciato nella giornata di ieri ad allenarsi per gli Us Open 2025, torneo dove è molto atteso e dove difenderà il titolo. C’è grande curiosità per il tennista azzurro che ha riposato per 2-3 giorni dopo il malore in finale al Cincinnati Open, problema che lo ha portato al ritiro contro Alcaraz.

Nella giornata di ieri è stato annunciato il sorteggio e Jannik debutterà contro il ceco Kopriva, un avversario comunque non insormontabile prima poi eventualmente dello scontro al secondo turno contro Popyrin. Il torneo è lungo e sicuramente duro ma i tifosi sperano di rivedere la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in finale, ennesima rivincita di una stagione con i due assoluti protagonisti.

E anche per questo in molti volevano vedere Sinner in campo ieri e cosi studiare le sue condizioni fisiche durante l’allenamento. Fortunatamente il campione in carica agli Us Open è in buone condizioni ed è apparso tra le altre cose anche particolarmente sorridente, pronto per affrontare nuove sfide e provare a raggiungere Alcaraz con il numero di Slam. Sui social però Jannik si è fatto notare per un altro episodio.

Jannik Sinner preso in giro, il video è virale

Il numero uno al mondo Jannik Sinner è tornato in campo in queste ore e si è allenato con altri tennisti. Il fenomeno azzurro è diventato virale per un video dove ha provato qualcosa di nuovo ma non gli è riuscito affatto bene; l’azzurro stava dominando uno scambio e in una difesa l’avversario ha alzato letteralmente un ‘campanile’ molto lento, Sinner poteva chiudere con un facile smash ma ha fatto una mossa solo ed esclusivamente per il pubblico.

Il fenomeno di San Candido ha impugnato la racchetta dal piatto corde cercando di colpire la pallina con il manico, provando ad imitare una mossa del celebre collega Alexander Bublik, noto per queste particolarità in campo. A Sinner però non è riuscito e l’azzurro ha lisciato e mancato la palla, lasciando tutti di stucco. Sinner però non l’ha presa male ed anzi è esploso a ridere con tutti i presenti che si sono gustati la scena piuttosto divertiti.

Insomma la sconfitta di Cincinnati con ritiro non preoccupa Jannik che si gode il momento ed il primato nel ranking ed è pronto per provare a difendere il tanto agognato titolo.