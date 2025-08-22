Accordo raggiunto: lascia la Juve a poche ore dalla gara con il Parma

La Juve lavora sul mercato e l'obiettivo è chiudere alcuni obiettivi il prima possibile. Intanto però si lavora anche in uscita.

Comincia il campionato di serie A ed i tifosi di tutto il paese non vedono l’ora di vedere la propria squadra in campo, nel primo appuntamento ufficiale della stagione. Tra questi ci sono sicuramente i tifosi della Juve, la squadra più titolata in Italia ed i bianconeri non vedono l’ora di ripartire e provare a tornare a vincere.

L’attuale sessione di calciomercato è senza dubbio stata molto complicata per i bianconeri, la società sta faticando a vendere e di conseguenza diversi affari sono bloccati. I casi più evidenti sono quelli relativi a Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, entrambi in uscita anche se mancano reali acquirenti, l’attaccante serbo potrebbe finire a scadenza la sua avventura in bianconero mentre per l’argentino mancano i requisiti giusti, sia per la Juve che soprattutto per il giocatore.

Insomma una situazione delicata e la Juve è in difficoltà. Per questo è saltato ad esempio l’affare relativo a Jadon Sancho, giocatore che piaceva e non poco a Tudor ma che è saltato visto un reparto pieno di esterni e tutti con ingaggi piuttosto esosi. La Juve lavora sul mercato e specialmente in uscita, solo poi potrà provare gli ultimi affondi in entrata. Dopo aver ceduto ufficialmente Douglas Luiz al Nottingham il club bianconero ha finalmente piazzato un altro addio, ha salutato il brasiliano Arthur.

Mercato Juve, rapporto ai titoli di coda: torna in Brasile

Per anni i tifosi bianconeri hanno sperato nell’esplosione del giocatore brasiliano Arthur, arrivato alla Juve dopo uno scambio multimilionario che portò Pjanic al Barcellona. Un grosso investimento ma che non ha mai funzionato, il giocatore è stato un autentico fallimento nella sua esperienza a Torino ed il suo pesante ingaggio ha creato non pochi problemi alla dirigenza bianconera, costretta a retribuirlo con oltre 6 milioni di euro all’anno.

Insomma una situazione paradossale e la Juve gli ha rinnovato il contratto per questioni di bilancio e alleviare il peso del suo contratto. Ora il brasiliano riparte dal Brasile e tornerà in prestito al Gremio, nella notte i due club hanno trovato l’accordo ed è tutto fatto per il trasferimento.

Inizialmente la Juve voleva cederlo anche a titolo definitivo ma alla fine non vi è riuscita, il giocatore lascia l’Europa dopo diversi anni, il Gremio ci ha provato più volte ed ora finalmente è riuscito a riportarlo in patria.