Addio calcare nella lavatrice con questi trucchi che addolciscono l’acqua: sono in pochi a conoscerli

Uno dei problemi maggiori che si riscontrano in casa è quello di avere un‘acqua particolarmente dura e ricca di sedimenti. Tutto questo vuol dire solo una cosa, avere un’altissima concentrazione di calcare, che alla lunga può danneggiare apparecchi come lavatrice e lavastoviglie, senza calcolare i danni che subiscono i filtri e i rubinetti di lavandini, vasca, e doccia. Insomma, si tratta di una problematica da non sottovalutare.

Come detto poco fa, è proprio la lavatrice ad essere uno degli elettrodomestici che maggiormente patiscono la presenza del calcare. Con il passare del tempo, i suoi depositi non solo andranno a rovinare la macchina, ma impediranno anche che il bucato venga lavato in modo corretto, rilasciando anche antiestetici sedimenti sui tessuti. Ecco perché sarà importante trovare qualche piccolo rimedio, affinché si possa risolvere il problema alla base.

Sono questi i trucchi che addolciscono l’acqua ed eliminano il calcare dalla lavatrice

Sappiamo benissimo che in commercio esistono diversi prodotti per eliminare il calcare nella lavatrice, questi però vanno agire su depositi già presenti, senza risolvere effettivamente il problema. Fortunatamente, esistono diversi trucchetti da provare, che permetteranno di addolcire l’acqua, evitando così la formazione del calcare, permettendo alla lavatrice di funzionare sempre in modo adeguato.

Ma quali sono quindi questi trucchetti che permettono di addolcire l’acqua nella lavatrice? Il primo prevede l’aggiunta di sale grosso durante il lavaggio. Una piccola manciata di sale grosso nella vaschetta del detersivo, aiuterò ad avere un acqua decisamente più dolce e priva di calcare. In alternativa si potrà usare del bicarbonato di sodio, anche in questo caso aggiungendo un paio di cucchiai nel cestello.

Non può di certo mancare l’aceto bianco, che risulta essere un ottimo anticalcare naturale. Mezzo bicchiere versato direttamente nella vaschetta della lavatrice, permetterà di eliminare il calcare e anche di ottenere un bucato morbidissimo. Infine, c’è anche il citrato di sodio, ottimo alleato naturale per neutralizzare ogni tipo di sedimento nell’acqua. Insomma, per addolcire l’acqua basterà scegliere uno di questi rimedi e finalmente non si dovrà più combattere con il calcare. Ovviamente, per renderli davvero efficaci, sarà molto importante mantenere la lavatrice sempre ben pulita ed igienizzata, eseguendo periodicamente un ciclo di pulizia profonda. Una combinazione vincente, che farà dimenticare i tempi duri del calcare.