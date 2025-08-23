Multa fino a 18.000 euro per chi ha questa pessima abitudine in auto: stanno arrivando le prime sanzioni

C’è una pessima abitudine in auto che sarebbe decisamente meglio perdere. E non solo perché si rischiano multe salatissime ma anche perché si tratta di una prassi davvero pericolosa. Da qualche giorno è entrato in vigore un decreto legge che ha introdotto misure di particolare severità per contrastare un comportamento ancora troppo diffuso tra gli automobilisti.

Il nuovo decreto legge, entrato in vigore lo scorso 9 agosto, mostra che il governo ha optato per la linea dura innalzando significativamente le sanzioni, con multe fino a 18.000 mila euro e addirittura l’arresto in casi particolarmente gravi. Ma non è finita qui: la nuova normativa autorizza anche l’uso delle telecamere come strumenti probatori.

Questo significa che le forze dell’ordine non dovranno per forza intervenire in tempo reale. L’identificazione del veicolo potrà avvenire anche in secondo momento. Al cuore del provvedimento ci sono motivazioni legate alla tutela dell’ambiente e della sicurezza stradale. Ecco di cosa si tratta.

Questa pessima abitudine in auto può costare una multa fino a 18.000 euro

Tempi duri per chi abbandona o lancia rifiuti dal veicolo. La grande novità del nuovo decreto legge è la telecamera come occhio elettronico. Con la modifica dell’articolo 15 del Codice della Strada qualunque telecamera può essere utilizzata come prova diretta. Basta una registrazione che mostri il veicolo e il lancio del rifiuto. Dopo aver identificato la targa, la polizia locale può notificare la sanzione anche a distanza di giorni.

C’è poi il capitolo delle sanzioni, con pene diversificate a seconda della gravità del rifiuto e del luogo in cui viene lasciato. Per piccoli rifiuti come scontrini, fazzoletti e mozziconi si può arrivare fino 1.188 euro di multa. La sanzione si innalza notevolmente in caso di rifiuti voluminosi (come lattine, bottiglie e sacchetti), dove scatta il penale con ammende tra i 1.500 e i 18.000 euro e la segnalazione alla Procura.

Si arriva all’arresto (obbligatorio o differito), con pene fino a 7 anni di carcere, se il rifiuto è lanciato in aree sensibili o già inquinate. A questo si aggiungono altre misure come la sospensione della patente fino a sei mesi e la confisca del mezzo aziendale (se il proprietario non dimostra la sua estraneità). Rischiano anche i titolari d’impresa per omessa vigilanza (fino a 5 anni e mezzo di carcere).

Alla base il provvedimento ha una preoccupazione non solo per il decoro e per la tutela ambientale, ma anche per la sicurezza stradale. Lanciare un rifiuto dall’auto può colpire un motociclista e provocare incidenti. Un mozzicone di sigaretta può innescare un incendio, una bottiglia di plastica finita nel fiume aumenterà l’inquinamento da microplastiche. Il problema è anche culturale. Si tratta di cercare di cambiare la mentalità che considera la strada una sorta di “non luogo” dove possiamo scartare le cose in maniera irresponsabile.