Esonero improvviso, è assurdo: panchina a Mourinho!

A dispetto dei discreti risultati e di un entusiasmo ritrovato, c’è un club che vive una vera e propria battaglia interna che in queste ore potrebbe portare ad un nuovo incredibile ribaltone.

C’è infatti una panchina che scricchiola fortemente in Premier League dopo quanto successo nelle scorse ore. Dietro l’angolo peraltro aleggia anche il nome di Josè Mourinho, che come sempre scuote il cuore e la mente dei tifosi. Mediaticamente fortissimo, lo Special One è attualmente impegnato con il Fenerbahce ma ciononostante le cose potrebbero cambiare.

In Inghilterra da ore si parla della situazione caldissima che sta vivendo il Nottingham Forest, messo alle strette dalla recente uscita di Nuno Espirito Santo. L’allenatore portoghese ha scatenato la polemica con dichiarazioni al vetriolo che prestano il fianco ai dubbi sul prossimo futuro: “Siamo lontani da dove vorremmo essere in termini di rosa. I piani che avevamo non hanno funzionato. La preparazione della rosa non è stata ideale. Non sappiamo che squadra abbiamo. Abbiamo giocatori che lavorano qui e che sanno che verranno ceduti in prestito. Abbiamo un grosso problema”.

Il tecnico lusitano ha quindi fatto scattare l’allarme nonostante l’inizio di stagione della sua squadra sia stato di buon livello con l’ottima vittoria all’esordio contro il Brentford per 3-1 della scorsa settimana. Non bastano quindi neanche i risultati del campo per tranquillizzare un ambiente scosso dalle parole di Espirito Santo che potrebbe anche arrivare alla fine prematura del suo rapporto con la società britannica.

Bomba al Nottingham Forest: Nuno Espirito Santo verso l’addio e spunta l’idea Mourinho

A margine della conferenza stampa verso la sfida contro il Crystal Palace, Nuno Espirito Santo non ha nascosto le problematiche attuali anche nel rapporto con la proprietà: “Devo dire la verità: il mio rapporto con Marinakis è cambiato. Ora non è buono“.

Le cose sono dunque cambiate rispetto al recente passato: “Ho sempre avuto un buon rapporto con il proprietario, la scorsa stagione eravamo molto molto vicini. Parlavamo ogni e scambiavamo opinioni ogni giorno. Quest’anno non è più così, non so perchè. Sono sempre preoccupato per la squadra e per la stagione, ma i nostri rapporti sono cambiati”.

Sono dunque saltati gli equilibri in casa Nottingham dove si potrebbe arrivare all’esonero di Espirito Santo in merito al quale si fanno già alcuni nomi per l’eventuale sostituzione.

Nulla di certo, però in caso di addio, secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.com’, ci sarebbero i profili di Ange Postecoglu, libero dopo l’avventura al Tottenham, e soprattutto Jose Mourinho che ad oggi allena il Fenerbahce. Per lo Special One sarebbe l’ennesima avventura inglese dopo le due esperienze al Chelsea, quella allo United e la più recente al Tottenham dal 2019 al 2021.