Tudor non perdona, un Top va fuori e salta Juve-Parma

È ora di fare sul serio con l’inizio ufficiale del campionato di Serie A. Torna quindi a rotolare velocemente il pallone in Italia con tutte le big a caccia del Napoli campione in carica.

C’è grande attesa ed aspettativa soprattutto sulla Juventus che con Tudor è chiamata ad aprire un nuovo ciclo dopo il fallimento del progetto Thiago Motta dello scorso anno. I bianconeri hanno incontrato più di qualche difficoltà in questa marcia d’avvicinamento all’inizio della stagione in virtù di una sessione estiva di calciomercato ricca di inconvenienti e complessivamente al rilento.

Al netto di David l’undici iniziale della sfida contro il Parma, che inaugurerà l’annata del torinesi, sarà poco rivoluzionato rispetto al recente passato, eppure dalle probabili formazioni già emergono indicazioni piuttosto nette sulle gerarchie attuali dell’allenatore croato.

Lo stesso Tudor che nei giorni scorsi a ‘Sky’ si è mostrato molto critico sulla sessione di calciomercato estiva ancora aperta: “Sinceramente ho guardato poco le indiscrezioni che circolano, perché diventi matto… Questa cosa che il mercato è aperto e si inizia a giocare è a dir poco pazzia“.

Tudor ha aggiunto: “Tutti gli allenatori impazziscono per questa cosa, va accettato ma non piace, perché il mercato ti toglie certezze, ti dà insicurezza e distoglie la concentrazione dal lavoro quotidiano con i giocatori che hai a disposizione, il che è fondamentale. Per me sarebbe normale chiudere il mercato una settimana prima di cominciare il campionato”.

Verso Juventus-Parma, le scelte di Tudor fanno riflettere: Koopmeiners in panchina

Al netto della sessione ancora aperta ciò che conta ora è il campo con la Juventus che affronterà domani il Parma in casa.

Per la partita contro i ducali lo stesso Tudor sta preparando un 3-4-2-1 con Kalulu, Bremer e Kelly davanti a Di Gregorio . Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli e Cambiaso a centrocampo, mentre Yildiz e Conceiçao comporranno la coppia alle spalle di David.

Probabili formazioni Juventus-Parma:

Juventus (3-4-2-1): 16 Di Gregorio, 15 Kalulu, 3 Bremer, 6 Kelly, 11 Nico Gonzalez, 19 Thuram, 5 Locatelli, 27 Cambiaso, 7 Conceicao, 10 Yildiz, 30 David (23 Pinsoglio, 4 Gatti, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 17 Adzic, 18 Kostic, 22 McKennie, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 33 Djalò, 40 Rouhi). All. Tudor.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Cabal, Milik, Miretti, Perin, Savona.

Parma (3-5-2): 31 Suzuki, 15 Delprato, 39 Circati, 5 Valenti, 18 Lovik, 10 Bernabè, 16 Keita, 24 Ordonez, 14 Valeri, 9 Pellegrino, 11 Almqvist. (40 Corvi, 66 Rinaldi, 3 Ndiaye, 60 Amoran, 19 Begic, 8 Estevez, 65 Plicco, 22 Sorensen, 30 Djuric, 7 Benedyczak, 21 Joujou, 77 Sits). All.: Cuesta.

Squalificato: Balogh. Diffidati: nessuno Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Trabucchi.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Il grande escluso dell’undici di Tudor dovrebbe essere quindi ancora una volta Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha vissuto un’annata ben al di sotto delle aspettative e ora ripartirà nuovamente dalla panchina, confermando il trend negativo dei mesi scorsi. Servirà una scossa per riprendere in mano la propria avventura alla Juve.