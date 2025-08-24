Ritorna da Lidl la bistecchiera più amata: questa volta è ancora più grande

In questi ultimi anni la bistecchiera elettrica o piastra, è uno degli elettrodomestici che ha riscontrato un ottimo successo. Sono sempre di più le persone che decidono di acquistarla, cercando in questo modo di ottenere una cucina più sana e anche sfiziosa. Inoltre, grazie alla sua velocità di cottura, la bistecchiera elettrica è perfetta per ridurre i tempi e per non far passare ore ed ore davanti ai fornelli. Insomma, si tratta di una comodità non di poco conto.

In commercio esistono tantissime tipologie di bistecchiere elettriche, che possono variare per forma, grandezza e ovviamente per il prezzo. Modelli che si adattano a tutti i tipi di esigenze. Tuttavia, se volete fare davvero un ottimo affare, non vi resta che correre da Lidl la settimana prossima, perché a grande richiesta torna la bistecchiera elettrica che tanto avete amato in passato.

Occasione imperdibile da Lidl: la bistecchiera elettrica ad un prezzo piccolissimo

Ogni settimana, grazie alle offerte del volantino, Lidl riesce ad offrire un’ampia scelta di prodotti a prezzi davvero vantaggiosi. Non parliamo solo di generi alimentari, ma anche di tutto quello che serve in casa, a partire dai prodotti per le pulizie, per il fai da te, fino ad arrivare a grandi e piccoli elettrodomestici. Ebbene, se amate il genere e volete una cucina sempre all’avanguardia, non potete perdere l’offerta della bistecchiera elettrica, stavolta ancora più grande.

Per chi ama la carne arrostita proprio come se fosse fatta sul barbecue o panini croccanti e succulenti, allora l’offerta da Lidl non deve affatto farsela scappare. Dal 29-08, infatti, torna in tutti i punti vendita Lidl la comodissima piastra-bistecchiera elettrica, perfetta per arricchire queste ultime sere d’estate. Composta da due griglie 20×15, con una potenza di 1000W che riesce a raggiungere rapidamente.

Inoltre, è dotata di un vano raccogli briciole, l’accessorio perfetto per non sporcare il piano di appoggio o per raccogliere i liquidi di cottura della carne o anche del pesce. Ma quanto costa questo gioiellino? Ebbene, il prezzo è davvero piccolissimo, infatti, basteranno appena 19,99 euro per poterla acquistare. Attenzione però l’offerta è valida da venerdì 29 agosto, fino a domenica 31. Quindi, per non rischiare di restare senza, il nostro consiglio è quello di arrivare al punto vendita più vicino già il primo giorno, così sarete certi di riuscire a portare a casa una vera chicca.