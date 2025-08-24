Ho accumulato tanta cenere del barbecue e l’ho riutilizzata in modo geniale: ti svelo i miei segreti

L’estate che ormai sta giungendo al termine, ci lascia una serie di ricordi che andremo a custodire gelosamente nel cuore. Mare, sole, relax, vacanze e tante risate con gli amici, magari davanti ad una brace bella rovente, pronta per arrostire gustose e succulente fette di carne, di pesce o anche verdure di tutti i tipi. Ma ora che siamo quasi arrivati alla fine, cosa ce ne facciamo di tutta la cenere accumulata durante le nostre grigliate?

Dopo una bella grigliata, quello che resta sotto la brace è spesso solo cenere. Uno scarto che andiamo direttamente a smaltire. Tuttavia, prima di buttarla via, è importante sapere che invece può diventare una risorsa preziosa! Se abbiamo usato carbone naturale o legna non trattata, la cenere è perfettamente riutilizzabile in tanti modi pratici e sostenibili.

Come riutilizzare la cenere del barbecue: ecco alcune idee da provare subito

In un’epoca in cui il riciclo diventa ormai sempre più importante, è giusto sapere che anche un materiale di scarto come la cenere, in realtà può diventare davvero preziosa ed essere riutilizzata in tantissimi modi. Semplici idee, del tutto sostenibili, che ridurranno ancora di più gli sprechi. Vediamo quindi alcuni modi per poter dare una seconda vita alla cenere del barbecue.

Ma quindi, in che modo possiamo riutilizzare la cenere? Ecco alcune delle idee più comuni:

Concime per l’orto e le piante: la cenere è ricca di potassio, calcio e altri minerali utili per la crescita delle piante. Basterà spargerne un po’ nel terreno dell’orto o nei vasi (in piccole dosi), soprattutto per piante che amano i terreni alcalini, come pomodori o rose; Repellente naturale per lumache e formiche: la cenere crea una barriera che molti insetti e parassiti non amano attraversare. Si dovrà spargere intorno alle aiuole o al bordo dei vasi per tenere lontane lumache e formiche, senza usare sostanze chimiche; Sgrassatore naturale: grazie al suo potere abrasivo, la cenere può essere mescolata con un po’ d’acqua per creare una pasta utile a pulire superfici unte, barbecue, griglie e anche vetri di camini o stufe; Controllo degli odori: basterà mettere un piccolo contenitore con della cenere secca in cantine, armadi o luoghi umidi ed aiuterà ad assorbire l’umidità e i cattivi odori.

Insomma, le idee di certo non mancano, sono davvero utili e furbe. Alternative geniali, per poter riutilizzare la cenere senza ulteriori sprechi.