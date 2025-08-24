Musetti, guai agli Us Open: batosta terrificante

Comincia tra poche ore l’Us Open 2025, quarto e ultimo Slam di questa emozionante stagione. La sfida che tiene in apprensione tutti gli appassionati italiani è sicuramente quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ed in molti pregustano una nuova finale, ma occhio anche ai rivali e una delle speranze nostrane è sicuramente Lorenzo Musetti.

Il campione carrarino ha raggiunto ottimi risultati nella prima parte di stagione, specialmente sulla terra e questi gli hanno consentito di entrare nella Top 10 del circuito Atp. In molti speravano nell’eventualità quasi storica di vedere due italiani alle Atp Finals di Torino ma Musetti ha fatto finora una seconda parte di stagione orribile, non vincendo praticamente mai due gare di fila. Tra erba e cemento l’azzurro ha perso il treno per le Finals e solo un grande Us Open potrebbe cambiare le cose.

Il tabellone però è stato abbastanza sfortunato e Musetti ha beccato un sorteggio terribile e al primo turno ha pescato la peggiore probabilmente delle non teste di serie, il tennista francese Mpetshi Perricard, il servizio più forte all’interno del circuito. Parliamo non di un grandissimo talento tecnicamente ma che non fa cominciare lo scambio, a suon di ace e servizi vincenti. Musetti non è sulla sua miglior superficie e rischia davvero tantissimo, può perdere al primo turno.

Musetti rischia grosso, il tabellone è durissimo

Insomma un tabellone non semplice per Musetti ed al momento appare piuttosto complicato vedere l’azzurro in corsa per il titolo, ma anche per le fasi finali del torneo. Un tabellone non semplice e cosi vedere Musetti in campo a Torino appare al momento quasi come utopia. Dopo Mpetshi Perricard Lorenzo affronterà il vincente tra il belga Goffin e il francese Halys e quindi è comunque molto complicato.

Occhio poi al possibile derby al terzo turno, Musetti – in caso di passaggio del turno – potrebbe affrontare uno tra Vukic, l’americano Brooksby ed eventualmente Flavio Cobolli. Possibile derby italiano quindi al terzo turno e anche in questo il carrarino beccherebbe Cobolli, uno dei tennisti più in forma in questa stagione americana.

Ma il tabellone è durissimo anche in caso di un exploit dell’azzurro visto che eventualmente Musetti beccherebbe agli Ottavi di finale il numero 5 al mondo Jack Draper e poi eventualmente il numero uno Jannik Sinner. Un tabellone durissimo anche se al momento persino Mpetshi appare un ostacolo insormontabile e speriamo di una reazione alle difficoltà di Lorenzo ‘Il Magnifico’.