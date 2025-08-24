Allegri subito via dal Milan, il ko all’esordio ribalta tutto

Impatto disastroso del Milan in questo campionato di Serie A. Allegri è finito subito nel mirino della critica e dei tifosi

È iniziata nella maniera peggiore la seconda avventura milanista di Massimiliano Allegri. La compagine rossonera ha raccolto subito un pesante ko casalingo contro la neopromossa Cremonese, scatenando le ire da parte dei tifosi.

1-2 terribile per Modric e soci che non sono riusciti a trovare le contromisure adatte nei confronti della truppa di Nicola che ha conquistato San Siro con una prestazione importante.

Nel post gara lo stesso Allegri ha così analizzato a ‘Dazn’ la serata d’esordio: “Se si guarda la prestazione abbiamo tirato tante volte in porta. La differenza la fanno come attacchi con cattiveria e come difendi: potevamo fare più attenzione ma fortunatamente siamo all’inizio e possiamo lavorarci. Fare le valutazioni ora sulla rosa non ha senso. Abbiamo lavorato bene finora e continueremo a farlo. In Serie A trovi squadre spigolose come la Cremonese, che ha vinto non rubando niente. Bisogna avere più cattiveria quando non abbiamo palla e quando ce l’abbiamo”.

Una mancanza di cattiveria che Allegri ha ribadito: “Non è mai facile, la prima partita è sempre complicata, la condizione non è ottimale. Sono partite in cui non devi prendere gol, purtroppo li abbiamo presi. Bisogna lavorare su queste situazioni, come dico sempre non possiamo prendere due gol a partita”.

C’è quindi tanto da lavorare per l’allenatore del Milan, che dovrà trovare la formula giusta per rilanciare immediatamente il Diavolo dopo un inizio in salita.

Milan ko contro la Cremonese: è subito #AllegriOut

La sconfitta contro la Cremonese ha rappresentato la grande sorpresa della giornata d’esordio della Serie A, scatenando inevitabili reazioni anche da parte dei tifosi rossoneri.

Su X ha infatti preso immediatamente presto piede l’hashtag #Allegriout con annesse critiche: “Milan-Cremonese: 1-2. Partita disastrosa, meglio andare a cambiare le idee 🥺🥺🥺 #AllegriOut Quelli che erano per allegri possono andare all’Inter”.

Ed ancora: “Finalmente anche noi possiamo usare l’hashtag #AllegriOut”, “Pavlovic, esterno nella difesa a tre, vale niente. Dopo due minuti ce ne siamo accorti tutti mentre per Allegri dopo un mese è tutto ok. In difesa credere e giocare ancora con Gabbia e Tomori dopo lo scempio dimostrato lo scorso campionato è da #Allegriout inesorabile“.

Passando anche per: “Vattene anticalcio #AllegriOut”, “Comunque da Allegri mi aspettavo di più al ritorno sulla panchina del Milan. Non sicuramente di perdere e soffrire contro una neopromossa in casa. Se dalle prossime partite non ci sarà una svolta, #AllegriOut inonderà i social”.

Tantissimi i messaggi su X che indicano già i primi malumori dopo il ko d’esordio di Allegri contro la Cremonese.