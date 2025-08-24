Scamacca in una Big di Serie A: cambia la corsa scudetto

Dopo una stagione completamente da cancellare è tempo per Gianluca Scamacca di tornare a dire la sua ad alti livelli in Serie A. Il centravanti classe 1999 ha infatti vissuto l’ultima annata ai box a causa di un brutto infortunio, raccogliendo appena una presenza di soli 5 minuti.

L’ex West Ham ha però tutta la voglia di mettersi i problemi alle spalle, riprendendo in mano la propria carriera. Scamacca ha lavorato molto in estate per farsi trovare pronto all’inizio della nuova stagione con l‘Atalanta che stasera sarà di scena a Bergamo contro il neopromosso Pisa.

Per l’attaccante nativo di Roma subito una chance importante come evidenziato dallo stesso allenatore Ivan Juric alla vigilia della sfida: “Non è ancora al cento per cento, ma ha lavorato benissimo e può partire titolare. Lo considero pronto”.

C’è quindi fiducia in Scamacca nonostante l’ultima devastante stagione ed una concorrenza in aumento dopo l’arrivo di Krstovic. A tal proposito sul neo arrivato da Lecce l’allenatore croato ha evidenziato: “Krstovic, Zalewski, Ahanor, Kossounou e Sulemana hanno margini enormi. I primi due sono arrivati da poco, ma sono già pronti a dare il loro contributo, dall’inizio o a gara in corso”.

Calciomercato Roma, reazione a catena con Dovbyk: addio e mirino su Scamacca

I tifosi non vedono l’ora di rivedere Scamacca in campo dopo il lunghissimo calvario, eppure col mercato ancora aperto tanto potrebbe cambiare.

Il futuro dell’attaccante classe 1999 potrebbe subire ulteriori modifiche in coda a questa sessione estiva con la Roma dell’ex Gasperini che potrebbe farci un pensierino. In caso di addio di Dovbyk, la società capitolina potrebbe tornare alla carica per un vecchio pallino come il bomber azzurro, chiuso potenzialmente all’Atalanta dall’arrivo di Krstovic.

Gasperini apprezza molto il suo ex calciatore e potrebbe spingere per averlo, mentre prima della gara contro il Bologna, poi vinta per 1-0, su Dovbyk aveva ammesso: “Non so che cosa succederà in questi dieci giorni, Dovbyk sarà convocato. Lui e gli altri convocati domani dovranno avere la concentrazione massima. Poi, non si sa mai che cosa succede nel calcio”.

A margine della sfida vinta contro i felsinei l’ucraino ha trovato spazio solo nella ripresa raccogliendo l’ultimo quarto d’ora al posto del titolare Ferguson. Ad ogni modo questo momento nella capitale non aleggia grande fiducia sull’ex Girona che potrebbe salutare al tramonto di questa sessione di calciomercato aprendo le porte ad un altro attaccante.

In questo caso Gasperini potrebbe propendere proprio per un rilancio di Scamacca.