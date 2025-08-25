Prima che arrivi l’inverno procurati queste 3 piante: hanno dei benefici incredibili

Le piante d’appartamento, ormai sono diventate una vera e propria ‘moda’. Sono sempre di più le persone che decidono di metterle nei vari ambienti di casa e di portare un tocco di colore. Ci sono tantissimi esemplari tra cui scegliere e che si adattano perfettamente alle proprie esigenze. Ci sono quelle che non richiedono cure particolari, adatte quindi a chi non ha il pollice verde e altre più delicate, che necessitano attenzioni in più.

Ma, oltre ad essere belle da vedere, le piante hanno anche un altro aspetto molto importante, ossia che permettono di purificare l’aria e di neutralizzare umidità e cattivi odori. Ovviamente questo non riguarda tutte le specie, ma ci sono alcune che hanno proprio queste caratteristiche speciali e che quindi, aggiunte nei vari ambienti domestici, permettono di respirare un’aria più sana.

3 piante da mettere subito in casa prima che arrivi l’inverno e che purificano l’aria

Anche in ambienti chiusi, dove il ricambio d’aria è limitato, alcune piante da appartamento possono diventare vere alleate della salute e del benessere. Ecco tre specie che, secondo studi recenti, sono particolarmente efficaci nel filtrare tossine e migliorare la qualità dell’aria domestica.

La prima pianta da mettere in casa è la Sansevieria nota anche come Lingua di suocera. La sansevieria è tra le piante più resistenti e facili da mantenere. Ama la luce ma sopravvive bene anche in ambienti poco illuminati, e non ha bisogno di molta acqua. Assorbe anidride carbonica e rilascia ossigeno anche di notte, il che la rende perfetta per camere da letto. Inoltre, filtra sostanze nocive come formaldeide, benzene e tricloroetilene.

C’è poi il Pothos (Epipremnum aureum), facile da coltivare e molto resistente. Si tratta di una pianta rampicante che cresce bene anche con poca luce e in condizioni asciutte. È in grado di assorbire formaldeide, xilene e altre tossine comuni negli ambienti interni. Può essere appesa o lasciata arrampicare su supporti, adattandosi a ogni stile di arredamento. Infine, c’è la Spathiphyllum (Pianta del pane o Giglio della pace), oltre a essere elegante e decorativa, questa pianta è nota per la sua capacità di eliminare muffe e sostanze chimiche presenti nei detergenti domestici, come l’ammoniaca. Richiede solo luce indiretta e annaffiature regolari. Ideale per ambienti chiusi, come il bagno o stanze senza finestre aperte frequentemente.