Pellegrini bianconero per 9 milioni: si può chiudere

Buona la prima per la Roma di Giampiero Gasperini ed il club giallorosso ha vinto di misura contro il Bologna grazie alla rete del neo acquisto Wesley. Gli ultimi giorni di mercato si preannunciano roventi e il tecnico vorrebbe almeno altri due o tre rinforzi, ma ci sono anche giocatori il cui futuro è ormai appeso ad un filo. Tra questi uno su tutti è sicuramente l’oramai ex capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini.

Per tanti anni è stato definito come l’erede di Francesco Totti o anche di Daniele De Rossi, ma negli anni Pellegrini ha affrontato tanti alti e bassi. Un giocatore di talento, ma incostante e che resta comunque tra i più pagati della rosa. Negli ultimi giorni Gasperini ha apertamente salutato Lorenzo, chiarendo che non gli verrà rinnovato il contratto e che deve salutare; al momento Pellegrini si oppone ma se non vuole restare un anno fermo deve cambiare aria, già in questi ultimi giorni di calciomercato.

Secondo alcune indiscrezioni è la ricca proprietà del Newcastle una delle squadre ad aver chiesto informazioni per il giocatore. Pellegrini e Newcastle, la pista è seria e quindi occhio al calciomercato e in questi ultimi giorni il giocatore si potrebbe trasferire in bianconero, raggiungendo cosi il connazionale Sandro Tonali, da anni ormai ai Magpies. E spuntano ulteriori dettagli su tutte le cifre.

Colpo di scena Pellegrini, deciso ormai il suo futuro

Pellegrini vorrebbe anche restare ma per la Roma è fuori squadra ed il giocatore deve ormai decidere il suo futuro, andando via adesso. La squadra della Capitale è pronto a liberare il giocatore a prezzo di saldo e Pellegrini potrebbe approdare in Premier League per circa 9 milioni di euro, il suo destino è segnato ormai.

Si era parlato anche dell’interesse di Inter e Napoli, ma ora i due club cercano giocatori di altri ruoli e lui non è una priorità. Allo stesso tempo la Roma non vorrebbe cedere Lorenzo ad una squadra rivale del campionato di serie a. Quel che è certo è che l’avventura di Pellegrini a Roma è ai titoli di coda, il club gli ha tolto la fascia di capitano (divisa ora tra El Shaarawy, Mancini e Cristante) e non vede l’ora di salutarlo.

La cessione di Pellegrini liberebbe tra l’altro spazio in rosa e nel monte ingaggi e permetterebbe alla società un ultimo importante colpo nel reparto, vedremo come andrà a finire ma Pellegrini è vicino a salutare.