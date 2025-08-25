Bruno Barbieri non ha dubbi, sono queste le regole che in un hotel non dovrebbero mai mancare

Per Bruno Barbieri non ci sono dubbi, ogni hotel dovrebbe essere impeccabile sotto certi aspetti e per lui questi sono fondamentali: ecco di cosa si tratta.

Bruno Barbieri è uno degli chef più noti e riconoscibili d’Italia, amato tanto per la sua carriera stellata quanto per la sua presenza televisiva. Amatissimo (severissimo) giudice di Master Chef Italia, è riuscito a conquistare tutti per la sua impeccabile eleganza e per quel suo umorismo al momento giusto. Con il passare del tempo, un altro programma lo ha reso ancora più celebre, ossia “Bruno Barbiere-4 hotel”.

Il programma “Bruno Barbieri – 4 Hotel” è un reality show dedicato al mondo dell’hôtellerie. In ogni puntata, 4 albergatori (ognuno proprietario o gestore di un hotel diverso) si ospitano a vicenda nei propri hotel e si sfidano per aggiudicarsi il titolo di miglior hotel della puntata. Bruno Barbieri li accompagna in ogni struttura e giudica insieme a loro. In ogni hotel, tutti partecipano come ospiti per una notte e testano l’esperienza in prima persona: check-in, accoglienza, qualità del sonno, colazione, ecc. Alla fine, anche Bruno Barbieri assegna i suoi voti, che spesso possono ribaltare il risultato finale. Il suo giudizio è ritenuto decisivo e imparziale.

Le regole che ogni hotel dovrebbe avere secondo Bruno Barbieri

Ed è proprio grazie alla sua esperienza acquisita in tantissimi anni di viaggi, che lo chef Bruno Barbieri ha le idee ben chiare su cosa non dovrebbe mai mancare in un hotel. Si tratta di semplicissime regole, che lo chef ha condiviso qualche giorno fa tramite alcune Instagram stories. Vediamo quindi le regole di ogni hotel secondo Bruno Barbieri.

Secondo lo chef, la prima impressione è quella che ovviamente fa la differenza e per tale motivo nulla deve essere lasciato al caso, soprattutto nel mondo dell’hôtellerie. Ecco che quindi, una delle prime cose che non dovrebbe mai mancare in un hotel è un vaso con fiori freschi, che permettono di rendere l’atmosfera più intima ed accogliente. Si tratta di un gesto semplicissimo, ma che farà la differenza.

Un altro aspetto molto importante, è trovare un piccolo stuzzichino di benvenuto, soprattutto se si viene da tante ore di viaggio. Non si tratta solo di cibo, ma anche di qualche bevanda fresca per accompagnare il tutto, meglio ancora se si tratta di vino locale. Infine, il minibar deve essere sempre ben fornito, in modo tale da permettere all’ospite di poter soddisfare qualsiasi sua voglia. Insomma, secondo lo chef, con queste semplici regole l’hotel sarà davvero perfetto.