Us Open, Alcaraz deve arrendersi a Sinner: nessun dubbio

La rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è destinata a durare diversi anni. I due saranno protagonisti anche agli Us Open.

Da un lato c’è Jannik Sinner e dall’altro c’è Carlos Alcaraz, rispettivamente numero 1 e numero 2 del mondo e anche questa volta loro due sono gli uomini più attesi agli Us Open 2025. Quest’anno Sinner ha vinto due Slam mentre Alcaraz ne ha vinto solo uno e nonostante ciò ci sono grossi rimpianti per l’azzurro.

Nella finale del Roland Garros a Parigi Sinner ha avuto tre match point, è stato davvero ad un passo dalla gloria e ha sfiorato cosi il suo primo titolo in terra transalpina. E pensare che ora l’azzurro poteva concorrere al Grande Slam, ci è mancato davvero poco; oltre a questo rimpianti anche per l’ultima sfida a Cincinnati ed in quell’occasione Sinner si è ritirato per alcuni problemi fisici. Ma ora testa a New York.

Il fenomeno azzurro debutterà nella giornata di domani contro Kopriva, un esordio abbastanza agevole anche se preoccupa il possibile secondo turno contro Popyrin. Preoccupa soprattutto visto che sono da valutare le sue condizioni e si spera non ci sia nulla di davvero grave e che l’azzurro – come tra l’altro lui stesso ha confermato – è in buone condizioni. E intanto arrivano indicazioni con i bookmakers che sono netti su chi dovrebbe vincere gli Us Open 2025.

Sinner Alcaraz, chi vincerà? La sentenza è chiara

I bookmakers sono chiari e per tutti Jannik Sinner è il grande favorito, la sua vittoria sulle varie agenzie di scommesse è quotato tra gli 1.9 e i 2.10 e diciamo che scommettendo su Sinner si potrebbe vincere circa il doppio rispetto a quanto scommesso. Vicino ma comunque dietro Carlos Alcaraz e la sua vittoria a Flushing Meadows è quotata tra i 2.50 ed i 2.60, circa due volte e mezzo la posta in palio. Insomma Sinner è favorito per tutti e a New York in molti credono che possa vincere il suo terzo Slam stagionale, il quinto nella sua comunque giovane e straordinaria carriera.

Sinner e Alcaraz si giocano qui anche il primato nel ranking perchè se lo spagnolo farà un risultato migliore rispetto all’avversario potrebbe cosi beffarlo ed effettuare il sorpasso in classifica Atp. Per quel che riguarda gli altri il dominio dei due fenomeni rispetto a tutti gli altri è incontrastato e infatti il terzo potenziale vincitore per i bookmakers è Novak Djokovic, quotato solo a 10.

Nettamente più indietro invece Draper, Fritz e Zverev con i vari bookmakers che tengono opinioni discordanti ma che vedono loro distanti dai primi.