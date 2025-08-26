Ti spetta un contributo di oltre 2.500 euro se hai questo ISEE: come ottenerlo subito

Quest’anno sono previste delle nuove agevolazioni economiche che permettono di ottenere un contributo superiore a 2.500 euro. Il calcolo avviene, come da prassi quando si tratta di bonus statali, in base al valore dell’ISEE. Parliamo di un sostegno che mira a ridurre in maniera significativa alcune spese, con importi variabili a seconda della fascia di reddito familiare.

Non si accede al contributo in maniera automatica. È richiesta la presentazione di un ISEE aggiornato. La domanda andrà presentata presso l’ente competente. Dopo aver verificato la fascia di appartenenza, l’importo spettante verrà direttamente applicato. In questo modo sarà possibile beneficiare del contributo in tempi brevi.

Un’ampia gamma di agevolazione economiche, appositamente rivolte al sostegno di studenti e famiglie, renderà più accessibile la frequenza dell’università. Una di queste agevolazioni, in particolare, permette di beneficiare di un contributo di oltre 2.500 euro. Ecco a chi spetta e come ottenerlo subito.

Contributo di oltre 2.500 euro per chi ha questo ISEE, ecco a chi spetta

Per gli studenti fuori sede, che vivono lontani dal loro luogo di residenza per ragioni di studio, c’è la possibilità di recuperare una parte del costo dell’affitto. Questo grazie al bonus affitto per gli studenti fuori sede, una detrazione del 19% sull’importo annuo pagato per l’alloggio fino a un massimo di 2.633 euro. Il bonus viene erogato allo studente come detrazione fiscale al 19%.

Anche i genitori possono richiedere il bonus affitto se lo studente risulta ancora a carico della famiglia. La disciplina dell’agevolazione è regolamentata dal DL D.L. 45/2025, convertito dalla legge del 5 giugno 2025. La nuova regolamentazione ha fissato a 20.000 euro la soglia ISEE per poter accedere al bonus affitto per gli studenti fuori sede, riservato agli studenti che non percepiscono altri aiuti pubblici per l’alloggio (come, per esempio, le detrazioni fiscali IRPEF) e sono iscritti a un’università statale priva di residenze universitarie.

Un’altra condizione per poter accedere al bonus è quella di non essere fuori corso da più di un anno. Inoltre gli studenti iscritti al secondo anno dovranno aver acquisito almeno 10 CFU entro il 10 agosto dell’anno precedente. Invece gli studenti iscritti agli anni successivi saranno chiamati a dimostrare di aver acquisito almeno 25 CFU nei 12 mesi antecedenti alla stessa data.

Non possono accedere al bonus affitto gli studenti che risultano iscritti per più volte al primo anno di corso. Sono esentati dai requisiti di merito gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992. Per ottenere il bonus occorre compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che serve per calcolare l’ISEE universitario. Per farlo bisognerà rivolgersi a un CAF o a un ente abilitato presentando il contratto di locazione registrato, la ricevuta di pagamento delle tasse universitarie e il certificato di iscrizione all’università.