Perché i vestiti hanno sempre un cattivo odore? La colpa è di questi comunissimi errori

I vestiti hanno cattivo odore anche appena tolti dalla lavatrice? Allora è sicuro che c'è qualcosa che non va: ecco quali sono gli errori più comuni che stai commettendo.

La lavatrice è l’elettrodomestico per eccellenza e che, grazie alle sue funzioni, ci permette di ottenere un bucato perfettamente pulito, igienizzato e profumato. Senza alcuno sforzo, ma soprattutto senza alcuna fatica, basterà semplicemente mettere tutto nel cestello, caricare i prodotti giusti e avviare il programma desiderato, ed ecco, che mentre noi penseremo a fare altro, lei si occuperà di lavare a fondo ogni tipo d’indumento.

Oltre ad eliminare le macchie e igienizzare a fondo il bucato, uno degli scopi della lavatrice è quello di lasciare un gradevole profumo di pulito sugli indumenti. Ecco perché se questo non avviene, è chiaro che ci sia qualcosa che non va e prima di procedere con un altro lavaggio, sarà importante capire da cosa dipende tutto questo. Spesso, infatti, ci sono degli errori comuni che fanno ottenere un bucato per nulla profumato.

Sono questi i comunissimi errori che fanno avere un cattivo odore ai vestiti

I cattivi odori sui vestiti, anche dopo il lavaggio, sono spesso dovuti a errori comuni nella gestione del bucato, più che a problemi gravi. Riuscire a capire di cosa si tratta, non solo neutralizza il problema, ma permette anche di far avere una lunga vita alla lavatrice stessa. Ecco perché sarà importante evitare di commetterli ancora e di capire una volta per tutte, come ‘usare’ in modo corretto questo elettrodomestico.

Ma quali sono quindi questi comunissimi errori che lasciano il cattivo odore sui vestiti? Scopriamoli nel dettaglio:

Usare troppo detersivo: si tratta di un errore comune, quello di pensare che più detersivo faccia ottenere più pulito. In realtà non è affatto così perché il detersivo in eccesso non si risciacqua del tutto e lascia residui che trattengono umidità e cattivi odori. La soluzione è usare solo la dose consigliata o addirittura un po’ meno se si ha acqua dolce o indumenti poco sporchi; Lavare sempre a basse temperature: usare solo cicli a 30° o 40° per tutto è un errore che alla lunga costerà caro. Infatti, i batteri, le muffe e il sudore persistono, soprattutto in capi sportivi, biancheria o asciugamani, lasciando non solo lo sporco ma portando anche alla formazione dei cattivi odori. Per evitare questo, si dovrà fare un lavaggio a 60° almeno una volta a settimana (es. asciugamani o lenzuola) per “pulire” anche la lavatrice; Non pulire mai la lavatrice: non si pulisce di certo da sola e inoltre, muffe e batteri si accumulano nel cassetto del detersivo, nella guarnizione e nel cestello, creando un ambiente poco igienico. Ecco che quindi, si dovrà procedere con un lavaggio a vuoto mensile con aceto bianco o un prodotto specifico, a 90°.

Evitando questi 3 comunissimi errori, finalmente il bucato non avrà più cattivo odore e anche la lavatrice sarà sempre igienizzata.