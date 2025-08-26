È pericoloso! Nuova allerta alimentare: restituitelo al punto vendita

Anche in estate l’attenzione rimane alta sul fronte dell’allerta alimentare. Sul portale del Ministero della Salute è apparso in data 20 agosto 2025 un avviso per segnalare il richiamo da parte di un operatore di un prodotto alimentare risultato non conforme. Le autorità sanitarie non cessano di vigilare sulla qualità degli alimenti commercializzati.

All’interno di questa attività di controllo rientra anche la segnalazione ai consumatori del richiamo di lotti di beni alimentari potenzialmente nocivi per la salute di tutti. Il sito ufficiale del Ministero della Salute rappresenta uno strumento molto utile sul piano informativo per i cittadini. Può essere consultato all’indirizzo salute.gov.it.

Sulla piattaforma online del Ministero della Salute, costantemente aggiornata, è possibile accedere alla sezione dedicata appositamente alle allerte e ai richiami alimentari. Basterà connettersi al sito indicato qui sopra e fare clic sulla sezione degli “Avvisi di sicurezza” prima di selezionare la voce sugli “Avvisi e richiami di prodotti alimentari”. Qui sarà possibile visualizzare anche la segnalazione della nuova allerta alimentare.

Nuova allerta alimentare, il Ministero della Salute segnala un prodotto pericoloso per la salute

Il richiamo precauzionale da parte dell’operatore segnalato dal Ministro della Salute riguarda un lotto di formaggio Casolet prodotto dall’Azienda Agricola Il Sogno. La ragione del richiamo è indicata nell’avviso. Si tratta di «un esito sfavorevole delle analisi per la ricerca di STEC» (Escherichia coli produttore di Shiga-tossine) segnalato dal produttore.

Alcuni ceppi del germe Escherichia coli sono definiti «produttori di Shiga-Tossina» o «verocitotossici» (STEC o VTEC), dato che sono in grado di produrre tossine pericolose per la salute dell’organismo umano, provocando una grave forma di diarrea emorragica con possibili gravi complicazioni soprattutto nei bambini come la sindrome emolitica-uremica. Si tratta di una malattia che si accompagna a una grave insufficienza renale acuta e che nel 20% dei casi si rivela fatale.

Il prodotto richiamato viene venduto in porzioni di peso variabile con il numero di lotto 11. L’avviso non riporta la data di scadenza del formaggio richiamato e non contiene nemmeno immagini del prodotto. Il formaggio Casolet richiamato (circa 9 kg) è stato distribuito direttamente ai consumatori dall’Azienda Agricola Il Sogno presso il punto vendita della Malga Preghena (Comune di Beseno, in provincia di Trento).

Dal Ministero della Salute arriva la segnalazione che il prodotto risultato contaminato da Escherichia coli produttore di Shiga-tossine può essere pericoloso per bambini, donne incinte e soggetti con sistema immunitario compromesso. In via precauzionale e cautelativa, la raccomandazione è quella di non consumare il formaggio con il numero di lotto sopraindicato. I consumatori che lo avessero eventualmente acquistato potranno restituirlo al punto vendita.