Partenza horror ed esonero: salta l’idolo dei tifosi di Serie A

Si è conclusa la prima giornata di serie A e ci sono già i primi risultati eclatanti. Notizie interessanti ovunque in giro per l'Europa.

Con la netta vittoria dell’Inter sul Torino si è conclusa ufficialmente la prima giornata di serie A e ha dato già importanti risposte. Probabilmente assisteremo nuovamente ad una lotta al vertice tra Inter e Napoli, ma occhio anche alla Juventus e sarà interessante vedere se ci saranno nuove pretendenti. In generale sono cominciati tutti i campionati, quello italiano è appena cominciato ma ce ne sono altri dove siamo già alla terza o quarta giornata.

In altri campionati già si è avanti ed i top club, ma anche quelli minori, stanno facendo le valutazioni su come completare la rosa sul calciomercato. Si valutano tante cose ed anche la posizione di alcuni allenatori sono a rischio. Una leggenda del calcio ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore, c’erano subito grandi aspettative ma dopo un grande exploit ora il tecnico sta affrontando una vera crisi,

E’ il caso di Miroslav Klose, ex leggenda del calcio tedesco e giocatore che abbiamo ammirato nella fase finale della sua carriera, tra le fila della Lazio. E’ ormai qualche tempo che Miro allena il Norimberga, club di seconda divisione tedesca. Lo scorso anno il club ambiva alla salvezza ma invece sfiorò addirittura la promozione e invece quest’anno le cose sono ben diverse e addirittura Miroslav rischia l’esonero. Ecco cosa sta succedendo.

L’ex Serie A ad un passo dall’addio: clamoroso esonero sulla panchina

L’inizio stagione del Norimberga ha assunti quasi drammatici e nessuno se lo aspettava a dire il vero. Le prime quattro partite stagionali hanno visto tre sconfitte in campionato e una in coppa di Germania con il club storico tedesco eliminato da una squadra di Dilettanti, tra lo stupore generale. Se a inizio stagione c’era grandissima fiducia attorno al tecnico ora possiamo dire che è cambiato qualcosa e occhio a quello che sta succedendo, il suo futuro è in bilico.

In Germania addirittura dicono che in caso di nuova sconfitta nel prossimo turno del campionato Miroslav Klose potrebbe essere esonerato, abbastanza incredibilmente. Nel paese lui è una leggenda assoluta e quindi questa decisione probabilmente non sarebbe accolta in maniera positiva. La leggenda del Norimberga Andreas Kopke ha parlato cosi riguardo il tecnico:

“Miro si identifica completamente con il club, ma quando i giocatori più importanti vengono ceduti è difficile trovare continuità, Miro non si lamenta ma va avanti e lavora“. Ora venerdi ci sarà la sfida contro il Paderborn e il Norimberga e Klose non possono più sbagliare.