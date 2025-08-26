Juve, colpo di coda sul mercato: Comolli paga subito la clausola!

Le reti di David e Vlahovic hanno prodotto la vittoria della Juventus contro il Parma nella gara d’esordio. La truppa di Tudor ha iniziato a dare i primi timidi segnali al netto di un calciomercato estivo ancora tutto da concludere che dovrebbe andare a puntellare ulteriormente la rosa.

Lo stesso tecnico croato dopo la gara contro i ducali a ‘Rai Sport’ ha ammesso: “Aspettative sul mercato? Tutto o niente, non so cosa può succedere. Io dico la mia opinione, stiamo comunicando, poi alla dirigenza spetta l’ultima parola. Il mercato è aperto, siamo tutti d’accordo ma non c’è nessuna persona del mondo del calcio che lo vorrebbe e sarebbe giusto fare qualcosa, ma bisogna andare avanti”.

Ed ancora Tudor ha proseguito: “Si accetta e si prova a restare concentrati, bisogna lavorare di più sulla testa dei giocatori in queste condizioni ma alla fine è cominciato il calcio importante, sono emozioni belle”.

Si è quindi passati al calcio giocato, ma ciononostante la Juventus ha tutte le intenzioni di agire ancora per andare ad incrementare il valore dell’organico in determinate zone del campo. In particolare ai bianconeri servirebbe un altro laterale, posizione dove ha agito Kalulu a dispetto di altre soluzioni.

Calciomercato Juventus, casting sugli esterni: da Molina a Martinez

Uno dei nomi più caldi è quello di Nahuel Molina, argentino che è la prima scelta per il quale la Juventus ha parlato con l’Atletico Madrid nell’ambito dei discorsi relativi Nico Gonzalez ai Colchoneros.

Sono però un paio gli ostacoli grossi sul possibile affare e riguardano il passaporto del calciatore e le alte richieste degli spagnoli. Per questi motivi, al netto dello scambio complicato riguardanti Vlahovic e Saelemaekers, c’è un altro profilo che può finire in auge per i bianconeri.

La Juventus tiene vive altre porte come evidenziato da ‘Tuttosport’, che sottolinea come ci siano stati passi in avanti per Arnau Martinez del Girona. Si tratta di un laterale spagnolo di 22 anni che ha una clausola rescissoria da 14 milioni di euro. Si tratta ad ogni modo di una cifra trattabile che potrebbe scendere sui 10 milioni di euro.

Il classe 2003 iberico ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e ricopre prevalentemente il ruolo di terzino destro offrendo spinta e qualità. Nell’ultima stagione al Girona ha collezionato 2 gol ed altrettanti assist in Liga oltre a cinque presenze in Champions e due con un gol e un assist in Copa del Rey.