Attenzione a non aprire questa foto se ti arriva su WhatsApp: stanno cercando di truffarti

Non si ripeterà mai abbastanza che il cyberspazio non è un luna park ma un vero e proprio campo di battaglia dove occorre tenere sempre gli occhi aperti. I cybercriminali non cessano di aggiornarsi per rimanere al passo con le nuove tecnologie e creare trappole che viaggiano attraverso WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo.

L’ultima truffa in ordine di tempo si basa sull’apertura di una semplice foto o immagine sul nostro telefonino. Qualche mese fa è giunta notizia di un uomo in India che ha perso l’equivalente di 2.000 euro a causa di questo tipo di truffa. Insomma, bisogna stare in campana per evitare che i cybertruffatori mettano le loro mani sui nostri dati sensibili.

Inutile illudersi. I malintenzionati aspirano solamente a mettere un segno più sul loro conto e un segno meno sul nostro, svuotandoci il conto corrente. Ma come funziona l’ultima insidiosa truffa che sfrutta le immagini condivise attraverso WhatsApp per ingannare gli utenti? Lo vedremo subito.

Truffa della foto su WhatsApp: le immagini da non aprire mai

Mai sentito parlare di “Image Scam“? È la truffa dell’immagine. Consiste nell’invio di immagini apparentemente innocue che però al loro interno contengono una minaccia importante: un malware ovvero un software pensato per danneggiare, interrompere o addentrarsi in maniera illecita all’interno di un sistema informatico.

Gli esperti ricordano che i truffatori nel caso di WhatsApp utilizzano una tecnica chiamata steganografia e che serve per nascondere dati all’interno di file digitali. Come le immagini ad esempio. Una volta aperta l’immagine potremo dire addio ai nostri dati sensibili. I cybercriminali potranno impadronirsi anche di username e password. Nei casi più gravi anche le credenziali per accedere all’home banking finiranno nelle loro mani.

Il malware riesce a mimetizzarsi all’interno del file immagine e si attiva nel momento in cui viene aperto il file. La foto o l’immagine può arrivare non solo da un contatto anonimo, non presente in rubrica, ma anche da contatti conosciuti. E questo semplicemente perché il loro telefono è già stato hackerato. Con la tecnica dell’Image Scam basta un click per infettare il telefono.

A questo punto i criminali informatici avranno il pieno controllo del telefono delle loro vittime. Come evitare di cadere nella loro trappola? Gli esperti consigliano di disattivare le impostazioni di download automatico per le immagini e i documenti. Indispensabile poi non aprire link o foto inviate da numeri sconosciuti. Utile anche installare software antivirus affidabili e mantenere aggiornati WhatsApp e il sistema operativo. Spesso gli aggiornamenti contengono patch di sicurezza per bloccare questo genere di minacce.