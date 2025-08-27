200 mm di pioggia e vento ad oltre 100 km/h: restate a casa questo giorno

È in arrivo un'ondata di intenso maltempo con possibilità di nubifragi e violente raffiche di vento. Ecco quando bisogna fare attenzione.

Un ciclone è pronto a impattare sulla Penisola. Il pericolo di nubifragi e downburst è concreto. In molte regioni italiane il ciclone porterà una fase caratterizzata da un maltempo intenso, con rischio di grandinate e alluvioni lampo. Un’alluvione lampo è un evento meteo estremo che avviene a seguito di temporali intensi, quando in poco tempo si accumula la quantità d’acqua che ordinariamente cadrebbe in due mesi.

Come già accaduto di recente, giorni di caldo estremo portano a un aumento dell’energia potenziale e dunque si innalza anche il rischio di eventi meteo estremi (grandinate e nubifragi). In alcune zone si prevedono downburst (raffiche di vento a oltre 100 km/h) e oltre 200 mm di pioggia in pochissimo tempo. Si tratta, come anticipato, del quantitativo d’acqua che solitamente cade in un paio di mesi.

Tutto questo a causa di un ciclone atlantico: l’ex Uragano Erin che dopo un viaggio lungo migliaia di chilometri finirà per terminare la sua corsa in Europa. L’avvicinamento del ciclone proveniente dall’Atlantico richiamerà un flusso di aria molto calda e umida dalle latitudini subtropicali che andrà ad alimentare il ciclone. Ecco in quale giornata converrà fare molta attenzione.

Quando impatterà il ciclone sul nostro Paese

Già oggi, mercoledì 27 agosto, occorrerà fare massima attenzione. Il ciclone atlantico aprirà una significativa fase di maltempo. Questo in particolare nelle regioni di Nord Ovest. Muovendosi il ciclone richiamerà a sé venti di Scirocco che attraverseranno tutto il bacino mediterraneo. Così facendo accumuleranno umidità e conseguentemente forniranno il “carburante” per la formazione di importanti celle temporalesche.

Particolare attenzione in regioni come Liguria, Piemonte e Lombardia. In queste zone si attendono nubifragi destinati a scaricare a terra imponenti quantità d’acqua. Specialmente nelle provincie di Savona, Biella e Verbano Cusio Ossola si prevedono precipitazioni fino a oltre 200 mm di pioggia – vale a dire 200 litri per metro quadrato – in un breve lasso di tempo.

In altre parole, si tratta del quantitativo d’acqua che di solito cade in uno o due mesi, con una concentrazione però in poche ore. È concreto dunque il rischio di alluvioni lampo o allagamenti, in particolare sulle aste fluviali e torrentizie minori. In collina e montagna potrebbe esserci invece il rischio di pericolose frane.

Occhi puntati anche sulla Toscana dove si prevedono fortissimi temporali con serio pericolo di downburst, raffiche di vento molto violente in grado di viaggiare a più di 100 km/h, in specie sulle pianure della Lombardia e del Piemonte. Successivamente il maltempo si estenderà anche ad altre regioni italiane con la possibilità di nuovi temporali e nubifragi.