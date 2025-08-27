È tempo di iniziare con il decluttering estivo: comincia ora, per fare spazio all’autunno

Inutile aspettare ancora, è arrivato il momento di iniziare a fare spazio all'autunno anche nell'armadio: fai ora il decluttering estivo e sbarazzati del superfluo.

Anche se per molti potrà essere difficilmente d’accettare, siamo ormai arrivati alla fine di questa calda e torrida estate, iniziata sicuramente troppo presto con temperature altissimi sin da giugno, ma una volta arrivata ad agosto, passata come un battito di ciglia. Ora è tempo di tornare alla normalità e alla solita routine, fatta di casa, lavoro, scuola, famiglia e tutti gli impegni che ci tengono occupati ogni giorno.

Tuttavia, prima che arrivi l’autunno è importante iniziare a fare un po’ di spazio in casa, mettendo via tutto ciò che ormai non serve più o che sappiamo che non andremo mai ad indossare. Iniziare ora con del sano decluttering estivo, permetterà di accogliere al meglio i mesi più freddi che verranno, riuscendo anche a gestire meglio gli spazi in casa.

Come fare un buon decluttering estivo per l’arrivo dell’autunno

La fine dell’estate è il momento perfetto per fare ordine, alleggerire gli spazi e liberarsi del superfluo. Le giornate iniziano ad accorciarsi, l’aria diventa più fresca e in lontananza possiamo già percepire l’arrivo dell’autunno. Ecco che quindi, iniziare ora a fare spazio, permetterà di essere pronti quando il freddo arriverà.

Con la fine di agosto, è arrivato il momento di riporre i vestiti estivi e fare spazio a quelli autunnali. La prima cosa da fare è provare tutto prima di riporlo: se un capo non ci sta più, è rovinato o non ci rappresenta, non è da conservare, ma si potrà donare o vendere. Iniziare a tenere più a portata di mano capi più pesanti, perché sicuramente inizieranno ad arrivare giornate più fresche. Bisognerà fare lo stesso anche con le scarpe, magari lasciando a disposizione giusto qualche sandalo, ma tenendo più a portata di mano scarpe chiuse e anti-pioggia.

Si potrà passare poi anche ai tessili di casa, tirare fuori plaid, coperte, copripiumini e cuscini autunnali, lavando quelli messi via da tempo. Fare anche in questo caso una piccola selezione, eliminando tutto ciò che è rovinato o non piace più. Si potranno anche rinnovare gli ambienti con poco, anche solo una fodera nuova può cambiare l’atmosfera. Anche in cucina non può di certo mancare una sana organizzazione. Infatti, le abitudini alimentari cambiano con le stagioni, quindi è utile fare ordine anche in dispensa e frigorifero, controllando le scadenze e buttando il vecchio. Riorganizzare gli scaffali con ciò che si userò di più in autunno (tisane, zuppe, spezie calde). Ed ecco una casa riorganizzata e pronta ad accogliere l’arrivo dell’autunno.