Da quando uso questo metodo sbrinare il freezer è facilissimo: non passo più ore intere

Sbrinare il freezer è una di quelle faccende domestiche che spesso rimandiamo… fino a quando le pareti di ghiaccio non lasciano spazio neanche a una pizza surgelata. Si tratta di un compito che spesso richiede tempo, forza e pazienza, ma non temete, infatti, con qualche trucco mirato, si potrà sbrinare il freezer in poco tempo, senza fatica e soprattutto senza trasformare la cucina in una piscina.

Eliminare tutto il ghiaccio dal congelatore periodicamente, non serve solo a fare più spazio, ma è importante soprattutto per garantire il corretto funzionamento del freezer. Infatti, più ghiaccio tende ad accumularsi, più il compressore del frigo andrà sotto sforzo e di conseguenza andrà anche a consumare molta più energia elettrica. Ecco che quindi, sbrinare il freezer diventa assolutamente un compito che non si dovrà affatto trascurare.

Il metodo perfetto per sbrinare il freezer in poco tempo e senza alcuna fatica

Sbrinare il freezer non deve essere una tortura, con il metodo giusto, si potrà fare in meno di un’ora. Un congelatore pulito e senza ghiaccio funziona meglio, consuma meno energia e conserva i cibi in modo più efficiente. Ma come fare allora per togliere tutto il ghiaccio in poco tempo? Scopriamo i semplici passaggi da seguire.

Per sbrinare il congelatore si dovrà procedere per step. Il primo prevede ovviamente di stacca direttamente la spina del freezer. Togliere tutti i cibi e metterli in una borsa termica, in frigorifero o avvolti in un canovaccio spesso per mantenerli freddi il più a lungo possibile. Una volta fatto questo, posizionare degli asciugamani per terra, in modo tale da assorbire l’acqua che si andrà a formare. Ora si potrà entrare in azione, mettendo una ciotola o una pentola con acqua bollente nel freezer e chiudere lo sportello. In questo modo il vapore andrà ad agire sul ghiaccio facendolo sciogliere.

Non appena la maggior parte del ghiaccio si sarà ammorbidito, usare una spatola per staccare ciò che resta. Non appena le pareti saranno completamente libere, allora si potrà procedere a pulirle, si potrà usare o un mix di acqua e bicarbonato o uno fatto con acqua e aceto. Dopo aver pulito per bene, passare un panno pulito per asciugare, risistemare tutti gli alimenti al suo interno e attaccare la spina. Ed ecco che il freezer sarà come nuovo e perfettamente pulito.