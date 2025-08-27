Pagano la clausola di Nico Paz: il nome del nuovo club

La prima giornata di Serie A ha confermato l’enorme valore di Nico Paz, gioiellino del Como pronto all’annata della maturazione definitiva dopo aver già incantato nel corso della passata stagione.

Nella gara d’esordio contro la Lazio il fenomeno classe 2004 ha incantato con sprazzi di classe purissima come in occasione dell’assist per il vantaggio di Douvikas, il tutto aggiungendo poi una vera e propria gemma su punizione per il raddoppio. Una prestazione a tutto tondo e da leader tecnico totale che ha fatto ben capire come la crescita di Nico Paz sia esponenziale e al momento inarrestabile.

Il 21enne argentino ha rubato ancora una volta la scena e le voci di mercato su di lui si inseguono da tempo con tanto di interesse del Tottenham che non ha trovato riscontri. Il futuro di Nico Paz dovrebbe infatti rispondere al nome del Real Madrid che con un indennizzo economico ha la possibilità di portarlo a casa.

Intanto il Como e Fabregas se lo godono con lo stesso allenatore iberico che ai canali ufficiali del club dopo la perla su punizione aveva ammesso: “La punizione è stata il frutto del duro lavoro. Dall’inizio del ritiro, sei settimane fa, Nico Paz ha calciato oltre 300 punizioni dopo ogni allenamento, e alla fine la costanza ha pagato”.

Calciomercato Como, il Real Madrid prepara il ritorno di Nico Paz

Mirwan Suwarso, presidente del Como, si gode per ora il suo gioiello e ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ ha ammesso: “Non sono nella posizione di dire che in futuro potrebbe vincere il Pallone d’oro. Le voci di mercato sul Tottenham? Non è vero che abbiamo rifiutato la proposta, nessuno formalizza offerte sapendo che poi dovremmo mandarle al Real Madrid che ha facoltà di pareggiarle. C’è stato un momento in cui abbiamo temuto che Nico potesse tornare a Madrid: è cresciuto nella cantera del Real e sogna di giocare al Bernabeu un giorno. Per fortuna è rimasto”.

Una permanenza probabilmente solo momentanea visto che dalla Spagna stanno già preparando il terreno per il ritorno a Madrid della stella argentina.

Secondo quanto evidenziato da ‘As’ il club spagnolo avrebbe già comunicato al calciatore la volontà di reintegrarlo in rosa per la prossima stagione. Il Real infatti detiene il 50% sulla futura rivendita e soprattutto una clausola di recompra fissata a 9 milioni di euro nel 2026.

Una cifra bassa per la quale i ‘blancos’ dovrebbero andare a riportare al Bernabeu Nico Paz, che intanto incanta con la maglia del Como.