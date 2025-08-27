Stravolto il mercato Inter: crociato ko e almeno 6 mesi di stop

Buonissima la prima stagionale per l’Inter che ha battuto il Torino con un nettissimo 5-0 che ha esaltato la novità Sucic ma anche i soliti noti come Thuram, Lautaro, Bastoni e non solo.

Lo stesso Chivu dopo la serata di lunedì a ‘Inter Tv’ si era detto molto soddisfatto: “Dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale l’inter ha tirato fuori la sua miglior versione. È venuta fiori una gran bella prestazione. Sono molto felice per l’aggressività e per l’intensità oltre che per la verticalità, siamo stati bravi ad approfittare dei momenti degli avversari ed è venuta fuori una bella prestazione”.

Sui singoli: “Sono felice per Sucic che all’esordio ha fatto una gara di personalità, felice per Bonny che ha segnato all’esordio, anche Diouf e Luis Henrique”. Fiducia e grande autostima in crescita per l’Inter anche attraverso i nuovi innesti, che si stanno calando nella realtà meneghina pronti a dare un contributo importante alla truppa di Chivu che ha tutta l’intenzione di riscattare gli insuccessi della passata stagione.

Il mercato però non è finito ed in uscita c’è ancora qualche calciatore che è a caccia di una nuova avventura. In lista di sbarco da diverso tempo c’è Mehdi Taremi, arrivato un anno fa a zero dal Porto ed ancora in attesa di cambiare maglia.

Calciomercato Inter, Frigan va ko: il Parma pensa a Taremi

L’avventura di Taremi in nerazzurro non ha rispettato la attese tra qualche problemino fisico ed un gioco che non si è mai sposato troppo bene col resto della squadra.

In questi giorni l’iraniano è stato accostato ad un futuro in Serie A con la possibilità di finire al Sassuolo, tuttavia l’ingaggio da 5,5 milioni netti a stagione rappresenta un ostacolo difficile da superare.

A tutto ciò si unisce la concorrenza, visto che un’altra compagine italiana potrebbe lanciare l’assalto dopo l’ultimo grave infortunio. Il riferimento è al Parma che ha perso per i prossimi mesi Frigan a causa di un brutto ko: “Lo staff medico del Parma Calcio comunica che Matija Frigan è stato sottoposto a intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro a Bologna. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore comincerà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo”.

Uno stop molto lungo che costringerà il Parma a tornare sul mercato col nome di Taremi che potrebbe anche scaldarsi per alzare l’asticella. Va inoltre ricordato che con i ducali ci sono stati affari anche recenti come l’arrivo a Milano di Bonny.