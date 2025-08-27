Ultim’ora McKennie, la Juve ha deciso: tifosi senza parole

C’era molta curiosità e per certi versi apprensione per la prima in campionato della Juve di Igor Tudor, chiamata ad un impegno che comunque presentava insidie contro il Parma. La formazione bianconera ha faticato ad inizio gara, ha sfiorato anche lo svantaggio ma in fondo ha meritato la vittoria ed ha conquistato i primi tre punti della stagione. 2 a 0, targato Jonathan David più Vlahovic ed i due rappresentano il passato, il presente e il futuro dei colori bianconeri.

Tante note positive nel corso del match ma anche una negativa, importante anche in vista dei prossimi match. Sul risultato di vantaggio Andrea Cambiaso ha fatto un’autentica sciocchezza con una gomitata nei confronti di un avversario che gli è costata l’espulsione e due turni di squalifica, un’autentica doccia fredda per i tifosi bianconeri. E ora ci si chiede cosa farà Tudor che perde uno dei suoi uomini chiave, in particolare in vista del big match della terza giornata tra Juve e Inter.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle scelte del tecnico croato ed una più di tutte ha lasciato di stucco i tifosi che stanno discutendo riguardo questa decisione. Tudor ha deciso che utilizzerà l’americano Weston McKennie al posto di Cambiaso, una scelta netta e che ha spiazzato sia i tifosi che gli addetti ai lavori.

Cambio ruolo per McKennie, Tudor lascia tutti i tifosi Juve a bocca aperta

McKennie come esterno difensivo, sicuramente un ruolo atipico per l’americano della Juve che, qualche volta è stato utilizzato anche da Motta e Allegri in questa posizione, ma che predilige il ruolo di interno. Una decisione particolare calcolando che comunque la Juve ha diversi esterni di ruolo, basti pensare a Kostic che Tudor ha utilizzato molto nel precampionato e che apprezza particolarmente. Ma anche a Rouhi, un giovane con ampie prospettive.

Per alcuni questi allenamenti cosi potrebbero apparire anche come una piccola frecciata nei confronti della società e con la Juve chiamata ad investire il prima possibile. Vedremo cosa accadrà, ma intanto in casa bianconera occhio a quel che succede e Tudor studia una sorta di rivoluzione tattica, almeno per McKennie.

Ora testa ai prossimi impegni, a prescindere dal calciomercato, la Juventus quest’anno non può sbagliare e la società si aspetta che il tecnico bianconero riporti in alto la Juve, magari riporti qualche trofeo a Torino ove manca da troppo tempo.