I miei bracciali in argento sono un disastro dopo le vacanze: ecco cosa uso per pulirli velocemente

Dopo l’estate, i gioielli in argento possono apparire opachi, spenti o addirittura anneriti. Il contatto con salsedine, cloro, sudore, creme solari e aria umida accelera l’ossidazione naturale dell’argento, facendogli perdere brillantezza. Ed ecco che tutto quello che fino ad ora luccicava, sembra essere diventata un ammasso di ferraglia. Ma niente panico: con qualche rimedio semplice e casalingo, i tuoi preziosi torneranno come nuovi.

Anche in estate, gli accessori per completare il proprio look non possono di certo mancare. Tuttavia, è proprio questo il periodo dell’anno in cui i gioielli che indossiamo tendono a perdere la loro naturale brillantezza. Colpa di diversi fattori, che combinati creano un mix micidiale per bracciali, collane, anelli e orecchini, che, passano dall’argento brillante ad un colore tra il grigio e il nero.

Ecco cosa fare per far tornare a brillare i bracciali in argento: saranno come nuovi

Ritrovarsi con i bracciali in argento completamente anneriti non è di certo la fine del mondo, perché fortunatamente, esistono diverse soluzioni per farli tornare a brillare in pochissimo tempo. Non sarà necessario portarli in gioielleria, perché si potrà facilmente fare tutto in casa e senza alcuna fatica. Ecco quindi i passaggi da seguire per rendere come nuovi i bracciali in argento anneriti.

Il primo metodo da provare è un grade classico e prevede la combinazione di bicarbonato e poca acqua. In una ciotola si dovranno mescolare i due ingredienti, fino ad ottenere un composto cremoso. A questo punto si andrà ad applicare la crema con un panno morbido o uno spazzolino a setole molto fini, sfregando con delicatezza. Risciacquare con acqua tiepida e asciugare subito con cura. Questo metodo è efficace, ma da evitare su bracciali gioielli con pietre delicate.

Un altro trucco è quello di foderare una ciotola con carta stagnola, aggiungere acqua calda, un cucchiaio di sale e uno di bicarbonato. Immergere i bracciali per qualche minuto. Il processo elettrochimico trasferisce l’ossidazione sull’alluminio, facendo ottenere gioielli nuovamente brillanti. Passato il tempo necessario, risciacquare e asciugare. Un trattamento perfetto anche per catene e oggetti intricati.

Infine, si potrà provare anche il metodo del dentifricio, che dovrà essere bianco e senza microgranuli abrasivi. Strofinare una piccola quantità sul bracciale con un dito o un panno morbido, poi risciacquare bene. Questo trucco è efficace, ma va usato con cautela e non troppo spesso. Ed ecco, che non 3 semplici rimedi fai da te, i bracciali ma anche tutti gli altri gioielli in argento sono tornati a brillare.