Accadrà gli ultimi giorni di agosto: quello che si vedrà ti lascerà a bocca aperta

Agosto sta quasi per chiudersi e gli ultimi giorni del mese più caldo dell’anno ci regaleranno una sorpresa. La coda d’agosto da sempre possiede un fascino particolare. Sembra quasi che l’estate rallenti, come sospesa tra il ricordo delle giornate più afose e l’attesa del nuovo mese di settembre. Ma proprio queste ultime giornate agostane ci sorprenderanno.

Sollevando lo sguardo verso il cielo, nelle notti più limpide, potremo assistere a un evento nel quale lo stupore e il mistero si uniscono alla meraviglia. Bagliori inattesi, movimenti improvvisi, luci che scivolano nella notte. Quanto accadrà non si può descrivere fino in fondo. Le parole non bastano a descrivere l’inesprimibile di momenti in cui tutto assume i colori della poesia.

È cosa nota infatti che agosto è il mese delle stelle cadenti. Pensiamo alle famose Perseidi di San Lorenzo che tutti gli anni incantano tutti con le loro spettacolari scie luminose. Ma esistono anche altri sciami meno conosciuti in grado di trasformare le notti d’estate in un autentico spettacolo celeste. Accadrà gli ultimi giorni d’agosto.

Quello che accadrà gli ultimi giorni d’agosto farà restare senza fiato

Tra il 31 agosto e il 1° settembre 2025 è attesa la pioggia di meteore delle Theta Aurigidi. Devono il loro nome alla costellazione dell’Auriga, dove si trova il radiante, vale a dire il punto dal quale sembrano originare le meteore. Le Theta Aurigidi sono meteore molto veloci e luminose per quanto non particolarmente numerose. In condizioni ottimali possiamo osservarne circa dalle alle dieci all’ora.

Non siamo davanti a un “rovescio di stelle” come nel caso delle Perseidi, ma parliamo ad ogni modo di un fenomeno altamente suggestivo. Il calendario lunare quest’anno favorirà la visibilità delle Theta Aurigidi. Nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre la Luna sarà al primo quarto. Dunque la sua luce non disturberà troppo l’osservazione delle stelle.

Quando sarà il momento migliore per osservare le Theta Aurigidi? Indubbiamente le ore centrali della notte e poco dopo la mezzanotte, nel momento in cui a oriente sarà ben visibile la costellazione dell’Auriga. Per godersi lo spettacolo delle stelle cadenti sarà sufficiente trovare un luogo buio, ben distante dalle luci della città, nemico numero uno di questo fenomeno.

Le stelle cadenti non cessano di esercitare tutto il loro fascino. Dal punto di vista scientifico le stelle cadenti sono piccoli frammenti di comete o di asteroidi che dopo aver viaggiato milioni di anni nello spazio si incendiano entrando a grande velocità nell’atmosfera terrestre e producono così la scia luminosa che tanto ci rapisce.