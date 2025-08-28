Stefano De Martino, cambia tutto ad Affari Tuoi: clamorosa decisione

Le voci che circolavano in questi giorni hanno trovato una conferma ufficiale. Novità importante per Stefano De Martino e Affari Tuoi.

Ancora non è finita l’estate ma la guerra degli ascolti è già cominciata e una novità inattesa si appresta a scuotere il panorama della televisione. Riguarda Affari Tuoi, la trasmissione che ha lanciato Stefano De Martino nell’olimpo delle stelle nascenti della conduzione televisiva. La scorsa stagione il game show dei pacchi ha polverizzato i record d’ascolti.

Il conduttore di Torre Annunziata sta per ripresentarsi al pubblico con diversi cambiamenti. Viale Mazzini si appresta a raccogliere la sfida lanciata da La Ruota della Fortuna. Il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5 è tornato a catalizzare l’attenzione degli spettatori accendendo più di un campanello d’allarme in casa Rai.

Insomma, la concorrenza di Mediaset non perde tempo e i vertici della televisione pubblica, stando a quanto trapelato, hanno già predisposto una contromossa per contrastare lo strapotere del gioco della ruota condotto dal navigato presentatore di origini pavesi che sta conquistando il favore del pubblico.

Cambia tutto (e in corsa) per Stefano De Martino ad Affari Tuoi

La Ruota della Fortuna senza concorrenza diretta ha fatto registrare picchi del 27% di share. Rai 1 ha deciso dunque di reagire giocando d’anticipo. Affari Tuoi, il programma dei pacchi, il più seguito nella fascia dell’access prime time, tornerà in onda prima del previsto. Il game show condotto da Stefano De Martino partirà il 2 settembre alle 20:35, cinque giorni in anticipo rispetto alla data fissata inizialmente.

Stando alle indiscrezioni trapelate sulla stampa la scelta non avrebbe nulla di casuale. Viale Mazzini avrebbe anticipato i tempi per arginare il boom di ascolti de La Ruota della Fortuna. Quella che inizialmente aveva cominciato a circolare sotto forma di indiscrezione ha trovato conferma ufficiale sui canali social di Rai 1.

Insomma, sarà sfida diretta tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nella gara degli ascolti. La partita è più che mai aperta con un confronto che fin da ora si annuncia infuocato. Obiettivo dichiarato della trasmissione di Gerry Scotti è “erodere” qualche punto di share al programma di punta di Rai 1, come dichiarato dal conduttore Mediaset al Corriere della Sera («Se dal 28% scendono al 25%, allora il risultato sarà arrivato»).

Affari Tuoi non si limita ad anticipare la data del debutto stagionale. Il programma tornerà con uno studio interamente rinnovato. Ma non solo:. Riferisce Davide Maggio che nella stagione 2025-2026 ci sarà un’altra novità: il “pacco nero”, dal contenuto sconosciuto anche al celebre “Dottore”. Un elemento di imprevedibilità che promette di rivoluzionare le regole del gioco aggiungendo un tocco di suspense.