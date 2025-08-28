Le serie tv più amate degli ultimi 10 anni che vale la pena vedere subito

Facciamo una panoramica delle serie tv più amate che ci hanno tenuto compagnia negli ultimi dieci anni, sia italiane che straniere, così se le avete perse potete recuperarne la visione il prima possibile! Il mondo delle serie tv negli ultimi 10 anni ha visto un enorme cambiamento nel modo di produrre e di vederle, anche ...

Il mondo delle serie tv negli ultimi 10 anni ha visto un enorme cambiamento nel modo di produrre e di vederle, anche grazie all’enorme successo delle piattaforme di streaming che consentono la riproduzione on demand in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. La qualità è andata sempre più aumentando e ci sono alcuni titoli davvero imperdibili che hanno conquistato non solo il grande pubblico ma anche la critica.

Le serie tv italiane più amate

Tra le produzioni made in Italy che hanno fatto innamorare il pubblico andiamo a scoprire quali sono le storie che hanno appassionato di più gli spettatori e che hanno sancito il successo che ha fatto entrare di diritto queste serie tv nella lista dei cult assoluti da vedere almeno una volta nella vita.

L’Amica Geniale: ci sentiamo in dovere di iniziare con la serie televisiva realizzata da Saverio Costanzo e tratta dai romanzi della misteriosa Elena Ferrante in cui si narra il complesso rapporto tra Lenù e Lila (qui un’intervista alle attrici), migliori amiche e acerrime nemiche, ambientata a Napoli nell’arco di sessant’anni a partire dagli anni ’50. L’opera ha emozionato milioni di spettatori in Italia come all’estero.

Gomorra: liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano, è diventata un cult assoluto ed è stata esportata in oltre 190 Paesi, ha ridefinito il genere crime con una narrazione cruda e cinematografica. Lo stesso Saviano rispose alle polemiche per il pericolo emulazione da parte dei giovani dopo aver visto Gomorra.

Il Commissario Ricciardi: tratta da romanzi di Maurizio De Giovanni, la serie narra le vicende di un tormentato e malinconico commissario dall’intuito straordinario e dai poteri soprannaturali che investiga su crimini che avvengono nella città di Napoli durante gli anni Trenta.

Le serie tv straniere che hanno avuto più successo

Stranger Things: una serie diventata un fenomeno culturale che mixa elementi di fantascienza e horror con un’estetica anni ’80, la sua trama così avvincente ha incollato allo schermo il pubblico per tutte le stagioni.

Il trono di spade (Game of Thrones): saga fantasy epica complessa e intricata che narra la lotta per il potere di sette casate nobiliari tra intrighi e massacri mentre incombe l’arrivo di un’era glaciale e l’avvento di forze oscure e creature leggendarie.

Squid Game: produzione coreana, la serie trae il proprio titolo originale e l’ispirazione dal gioco del calamaro praticato in Corea del Sud, narra le vicende di persone con problemi economici che accettano di partecipare a un game dove la posta in gioco è una grande somma di denaro ma il rischio è di perdere la vita.