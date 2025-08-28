Arriva Lookman in attacco! Blitz nella notte: si sblocca l’affare

Sfumata la trattativa con l'Inter Ademola Lookman è rientrato all'Atalanta ma è già pronto a trovare una nuova destinazione

Siamo arrivati ormai nella fase finale e decisiva di questa sessione estiva di calciomercato. Il tempo stringe e ci sono ancora alcune vicende tutte da risolvere come quella relativa ad Ademola Lookman.

L’attaccante nigeriano è stato lungamente accostato all’Inter senza però riuscire a lasciare Bergamo per approdare alla corte di Chivu. Il numero 11 dell’Atalanta resta per ora un separato in casa in attesa di una soluzione che a questo punto potrebbe essere al di fuori dei confini nazionali.

La compagine bergamasca ha sempre mantenuto alte richieste di cartellino e l’Inter ha quindi dovuto rimodulare le proprie strategie di mercato concentrandosi su altri obiettivi. L’ammissione è arrivata dallo stesso Beppe Marotta ai microfoni di ‘Sky Sport’ nei giorni scorsi: “Dobbiamo considerare il calcio italiano ormai di secondo piano perché non si possono fare pazzie e bisogna essere molto creativi. Si è parlato di Lookman, non lo nego, ma si è trovata una società come l’Atalanta che, giustamente, aveva il pieno diritto di non metterlo sul mercato. Ci siamo focalizzati sul nuovo modello di investire sui giovani, e abbiamo integrato a questa rosa cinque giovani, quattro acquisti più Pio Esposito che arriva dal settore giovanile, con l’età media di 21 anni rispetto ai 29 dell’età media generale. Stiamo modellando una rosa in sintonia ai programmi della proprietà e del club”.

L’Inter ha quindi virato su altre strategie mentre Lookman ad ora è rimasto all’Atalanta. Lo stesso Ivan Juric in conferenza stampa a margine dell’esordio col Pisa aveva ammesso: “Abbiamo questa cosa di Lookman. Vediamo come finisce questa storia, che non è piacevole, ma la squadra è questa”.

Calciomercato, Lookman nel mirino del Tottenham: blitz degli inglesi

Sfumata la trattativa con l’Inter, Lookman è rientrato all’Atalanta ma difficilmente per restarci. Le parole di Juric sono indicative in questo senso e con solo una manciata di giorni di mercato a disposizione di ravviva l’ipotesi estero.

Secondo quanto evidenziato da ‘TalkSport’ il Tottenham sarebbe a caccia di un calciatore offensivo per potenziare l’attacco con Xavi Simons come priorità.

Sull’ex gioiellino del PSG, ora al Lipsia, c’è però anche la forte concorrenza del Chelsea, motivo per cui gli Spurs potrebbero dirigere il proprio sguardo proprio su Lookman. Il Tottenham vorrebbe infatti sondare il terreno per il nigeriano dell’Atalanta che ha chiuso l’ultima annata con ben 20 gol e 7 assist in 40 presenze, confermandosi decisivo in ambito nazionale e internazionale.