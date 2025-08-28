Miretti e soldi in cambio di un nome super: colpo Juve a centrocampo

Occhio alla cessione di Miretti in queste ultime ore di mercato. Il calciatore ha diversi estimatori in Premier e potrebbe materializzarsi lo scambio

La Juventus ha messo in archivio la vittoria all’esordio in campionato contro il Parma, e mentre si avvicina alla seconda gara stagionale sta anche lavorando su quelli che saranno gli ultimi accorgimenti di mercato, tanto in entrata quanto in uscita.

Tra i calciatori il cui destino resta incerto c’è anche Fabio Miretti che ha vissuto la scorsa annata in prestito formativo al Genoa. Presenze importanti per crescere per il classe 2003 di Pinerolo che al momento è peraltro infortunato. Proprio una decina di giorni fa il centrocampista è finito ko come evidenziato da una nota ufficiale della società bianconera: “Fabio Miretti, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’amichevole Juventus-Next Gen, è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni per definire con precisione i tempi di recupero”.

La Juventus e Tudor sono quindi ancora in attesa del recupero di Miretti che però potrebbe lasciare il club ed approdare altrove, rischiando persino di diventare una intrigante pedina di scambio.

Calciomercato Juventus, Miretti pedina di scambio in Premier League: affare col Brighton

Occhio all’eventuale cessione di Miretti in queste ultime ore di mercato. Il calciatore ha diversi estimatori in Premier League e la Juve ora starebbe valutando l’idea di offrirlo ad un club in particolare proponendo uno scambio.

Il legame che potrebbe prendere corpo è quello col Brighton in un cambio di maglia eventuale con O’Riley, centrocampista che in questa sessione estiva è stato già accostato a più riprese alla società piemontese. Quest’ultimo ha un valore di mercato più elevato di Miretti (che ha una valutazione di circa 15 milioni), quindi è possibile che Comolli e soci offrano anche un conguaglio economico per andare ad equiparare le valutazioni.

Il danese nativo di Londra ha già disputato due gare di Premier in questo avvio di stagione col Brighton collezionando anche la sua prima rete in questo 2025/26. Inizio importante dunque per il classe 2000 che potrebbe essere il tassello mancante nella mediana di Tudor che attende rinforzi in diverse zone del campo in queste ultime ore di sessione.

È un momento decisivo per il futuro della Juventus, e un’operazione intrigante potrebbe quindi anche passare dal futuro di Miretti che al Genoa nell’ultima stagione ha messo a referto 25 presenze con 3 gol e altrettanti assist in Serie A.