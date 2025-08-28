Sinner resta impietrito, è ufficiale: si ritira dagli Us Open

Fari puntati tutti sugli Us Open, ultimo slam della stagione che tra i protagonisti vede ancora una volta il campione in carica Jannik Sinner.

Dopo il triste epilogo di Cincinnati il fenomeno azzurro ha tutta l’intenzione di tornare al successo già sul cemento di Flushing Meadows a New York dove in questi giorni sta provando a difendere il titolo dall’agguerrita concorrenza. Il duello a distanza è sempre quello con Carlos Alcaraz, battaglia che vale anche per il primato nel ranking ATP.

In questa stagione Sinner è avanti con gli slam vinti per 2-1, Australian Open e Wimbledon contro il Roland Garros dello spagnolo. Intanto lungo il cammino dell’altoatesino ci sarà un potenziale avversario in meno visto il ritiro di ieri da parte di Jack Draper, che

soffre ancora del problema all’omero sinistro.

Il semifinalista dello scorso anno era atteso al confronto al secondo turno con Zizou Bergs, che accede quindi al match successivo. Inoltre il forfait di Draper tocca da vicino anche Sinner che avrebbe potuto affrontarlo ai quarti di finale.

Nulla da fare per il britannico che ha spiegato la propria scelta tramite un messaggio pubblicato sui suoi canali social: “Ciao ragazzi, mi dispiace dirvi che non prenderò parte agli US Open. Ho fatto del mio meglio per essere qui e darmi ogni possibilità di giocare, ma il fastidio al braccio è diventato troppo forte e devo fare la cosa giusta e prendermi cura di me. Grazie per tutto il supporto“.

Us Open, Draper si ritira: la reazione di Sinner fa il giro del web

Il ritiro agli Us Open in maniera prematura avrà anche ripercussioni sul ranking di Draper, che perderà quindi ulteriori posizioni dopo essere già sceso al settimo posto virtuale.

La rinuncia alla competizione da parte del classe 2001 andrà quindi anche teoricamente ad agevolare il percorso di Sinner, che evita un ostacolo grosso ai quarti.

Al termine della sessione di allenamento con Ethan Quinn, è arrivata la notizia del ritiro di Draper alle orecchie del numero uno al mondo. Con la sua uscita di scena il cammino dell’azzurro potrebbe diventare leggermente più semplice e la reazione è stata ripresa dalle telecamere. Un video che ha fatto presto il giro del web.

Sinner, seppur sorpreso, resta comunque concentrato sul proprio lavoro ed è proiettato solo alla sfida contro Popyrin.