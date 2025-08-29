Tra sabbia e capelli lo scarico della doccia era tutto intasato, ma ora ho risolto: soluzione geniale

Chi ha i capelli lunghi (o convive con qualcuno che li ha) sa bene che lo scarico della doccia può trasformarsi in un incubo. Aggiungiamoci una giornata al mare, con sabbia e residui di sale che finiscono giù per lo scarico, ed ecco servito il blocco. È proprio quello che è successo a tutti in questa lunga estate: l’acqua non improvvisamente non defluisce più, formando una pozzanghera fastidiosa ed ecco che il cattivo odore cominciava a farsi sentire. Inutile provare sturalavandini o altri strumenti, perché non ci saranno grandi risultati.

Oltre all’acqua che non defluisce come dovrebbe, ai cattivi odori che risalgono e che si sentono per tutta la casa, avere lo scarico della doccia intasato è anche antigienico. Inoltre, più si lascerà in questo stato e più il problema tenderà a diventare più serio. Proprio per tutta questa serie di motivi, sarà importante agire immediatamente affinché si possa risolvere senza particolari problemi.

Come risolvere rapidamente il problema dello scarico della doccia intasato

In commercio esistono tantissimi prodotti mirati proprio per eliminare gli ingorghi che si vanno a creare negli scarichi. Tuttavia, si tratta di composti chimici, inquinanti e molto aggressivi, che potrebbero addirittura danneggiare le tubature, soprattutto se particolarmente vecchie. Fortunatamente, esiste una soluzione semplice, economica e naturale che funziona alla perfezione e non mette a rischio l’intero impianto. Vediamo di cosa si tratta e come agisce.

Niente prodotti chimici aggressivi o interventi costosi. Tutto ciò che serve è già nelle nostre case, ed ecco nello specifico cosa preparare:

1 tazza di bicarbonato di sodio

1 tazza di aceto bianco

Acqua bollente (almeno 1 litro)

Per procedere, per prima cosa togliere il tappo dello scarico e rimuovere manualmente i capelli visibili. Versare una tazza abbondante di bicarbonato direttamente nello scarico. Il bicarbonato aiuta a sciogliere i residui di sapone e grasso, e agisce anche contro i cattivi odori. Subito dopo, versare una tazza di aceto bianco. La reazione è immediata: schiuma e bollicine. È il segnale che il processo di pulizia è in corso. Lasciare agire per 15-20 minuti.

Infine, versare acqua bollente, lentamente, per spingere via i residui sciolti e liberare completamente il tubo. Ed ecco che finalmente i tubi saranno perfettamente puliti e l’acqua potrà finalmente defluire senza problemi. Un rimedio semplice, veloce ed economico, che potrà essere usato anche per tutti gli altri scarichi di casa.