Grave perdita nello sport italiano: addio a soli 24 anni

È sempre complicato arrivare al momento dell’addio, soprattutto quando matura molto prima del previsto. È questo il caso di un giovane giocatore italiano, costretto a cambiare strada lasciando lo sport che ama decisamente troppo presto.

I tifosi fanno fatica a crederci ma nelle scorse ore si è consumato l’addio di Stefano Lugato, 24enne giocatore di rugby che ha salutato non solo il suo club di appartenenza, ma bensì proprio la palla ovale, propendendo per un decisivo cambio di rotta per la sua vita.

Una svolta inaspettata raccontata dal Rugby Rovigo Delta, che nelle ultime ore ha dovuto comunicare una triste notizia: “La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta comunica che il giocatore Stefano Lugato ha deciso di rescindere il contratto che lo legava ai bersaglieri, non farà dunque parte della rosa per la Stagione 2025/26. Rodigino doc, classe 2000, pilone, Lugato è cresciuto nella Monti Rugby Rovigo Junior. Passato poi in prima squadra ha contribuito alla vittoria di tre Scudetti, nel 2021-2023-2025 e alla Coppa Italia della scorsa Stagione”.

Il classe 2000 è cresciuto passando attraverso poi i successi in prima squadra, divenendo un giocatore importante per ambiente e tifosi. La decisione di lasciare tutto è però derivata da una scelta di vita come evidenziato dal direttore sportivo del club Polla Roux.

Rugby, il pilone Stefano Lugato ha detto basta: addio a 24 anni

Polla Roux nella nota del Rovigo ha ammesso: “Purtroppo Stefano ha deciso di smettere per motivi di lavoro. Aveva un altro anno di contratto, spero un giorno possa tornare a giocare. Dispiace molto che un ragazzo così giovane smetta. Se riuscirà a conciliare il lavoro e il rugby, noi lo aspetteremo a braccia aperte. Un augurio per il suo futuro, con la speranza di rivederlo in campo”.

Un vero peccato per il giovane pilone che molla il rugby giocato molto presto per una svolta dal punto di vista lavorativo dopo gli scudetti 2021, 2023, 2025 e la Coppa Italia 2025.

A commentare la scelta complicata di Lugato ci ha quindi pensato anche l’head coach Davide Giazzon che ha dato la sua chiave di lettura: “È una scelta di vita. Ha deciso di dare priorità al lavoro, forse il suo futuro è più lì che nel rugby. Da parte mia nessun problema con lui. Mi dispiace che lasci, perché è un ragazzo di Rovigo, è un giovane e negli ultimi due anni è stato fermo praticamente uno e mezzo a causa di infortuni alla spalla, al collo e alla schiena”.

Ed infine: “La scorsa stagione è rientrato dai problemi fisici dopo mesi e ha avuto poco spazio, giocando solo 4-5 partite, perché ha trovato davanti una sana concorrenza. Ho sempre detto chiaramente a tutti i ragazzi che questo è il tipo di concorrenza che voglio, perché alza il livello delle performance individuali e di squadra”.