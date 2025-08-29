Ennesimo ribaltone, Vlahovic firma subito: i dettagli

La fine della sessione estiva di calciomercato si avvicina ad ampie falcate. Il tempo stringe e la Juventus è chiamata a chiudere gli ultimi affari tanto in entrata quanto in uscita per andare a completare la rosa.

Uno dei nodi principali di tutto il mercato bianconero è quello relativo a Dusan Vlahovic, ancora in scadenza contrattuale a giugno 2026 e con in dote uno stipendio monstre che grava sulle casse della società. Il centravanti serbo è stato lungamente accostato ad altri club, tra cui soprattutto il Milan dell’ex Allegri, che però nelle scorse ore in conferenza ha chiuso la porta: “No, perché Dusan è un giocatore della Juventus. Con la società ho parlato di caratteristiche dei giocatori e delle cose che si possono fare. Se arriveranno giocatori con caratteristiche diverse, in qualche modo faremo”.

Nulla da fare quindi per Vlahovic al Milan con probabile permanenza a Torino fino al termine della stagione. A tal proposito il direttore Damien Comolli a ‘Sky Sport’ ha ammesso: “Non c’è nessuna frizione tra noi e Dusan. Lui è parte della squadra, al 99% resterà e starà con noi per tutta la stagione. Ci sono state tante discussioni con alcuni club, ma nulla di concreto. La sua permanenza è una buona notizia perché è un ottimo giocatore, anche lui vuole restare”.

Le chance di permanenza per tutta la stagione sono ormai elevatissime per Vlahovic che resterà quindi concentrato sul proprio presente alla Juventus, provando a ritagliarsi lo spazio giusto nel corso dell’annata.

Calciomercato Juventus, caso Vlahovic: ipotesi rinnovo a fine sessione

Il primo squillo positivo di Vlahovic è arrivato già all’esordio in campionato nella vittoria per 2-0 contro il Parma. Entrato nella ripresa al serbo sono bastati pochi minuti per timbrare il cartellino e chiudere i conti su assist di Yildiz.

Un gol che può rappresentare l’inizio di un altro interessante capitolo alla Juve, al netto di una situazione contrattuale comunque da rivedere.

A tal proposito come evidenziato da ‘La Stampa’ il tema del contratto dell’attaccante potrebbe essere di nuovo oggetto di discussione nei prossimi giorni. Nello specifico Comolli starebbe pensando di offrire una possibilità di rinnovo a Vlahovic una volta finita la sessione estiva di calciomercato attualmente in corso.

Il fine della Juve è chiaramente quello di non perdere il calciatore a parametro zero tra meno di un anno. I rapporti ora sembrano meno tesi e si potrebbe andare a caccia di un’intesa.