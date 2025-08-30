Spiagge mozzafiato e solo 3 euro per il pranzo: qui la vacanza è a pezzi stracciati

Quest’estate ha tenuto banco la polemica sul caro ombrelloni. I costi sempre più elevati per noleggiare lettini e ombrelloni e, in generale, per passare un periodo di relax e di pausa dal lavoro rendono sempre più difficile la vita al ceto medio. Conseguenza: un significativo calo delle presenze sulle spiagge della Penisola.

Eppure è ancora possibile fare delle vacanze da sogno senza svuotarsi le tasche. Basta scegliere il momento giusto e prenotare con anticipo alloggio e trasporto. Ma più di tutto conta selezionare con grande attenzione la destinazione del nostro viaggio. Alcune mete poco gettonate presentano un’offerta davvero completa sul piano delle bellezze naturali e delle attrazioni, il tutto a prezzi praticamente stracciati.

Negli ultimi tempi la parte del leone l’ha giocata una località che alle spiagge mozzafiato abbina prezzi che non è esagerato definire irrisori per i nostri standard: 3 euro per pranzare e 30 centesimi per consumare il caffè. Il tutto godendosi la bellezza delle spiagge. Un altro grande fattore attrattivo sono appunto i costi decisamente ridotti.

In questo Paese la vacanza è a prezzi decisamente low cost

Ci riferiamo all’Algeria, Il Paese nordafricano ancora non è battuto dal turismo di massa. Oltre alla bellezza delle spiagge che si affacciano sul Mediterraneo, tra i punti di forza dell’Algeria c’è indubbiamente la ricchezza del patrimonio artistico e culturale.

In particolar modo i costi per l’alimentazione sono poi un altro dei grandi punti di forza per l’Algeria. Il paragone con i prezzi italiani risulta particolarmente favorevole per noi. I prezzi sono molto inferiori alla media di casa nostra. Prendere un caffè o un tè qui costa intorno a 30 centesimi, mentre per un pranzo si va da circa 3 euro agli 8 euro per un ristorante di medio livello.

Anche gli spostamenti sono molto convenienti in Algeria. Una corsa in taxi di qualche decina di chilometri difficilmente viene a costare più di 2-3 euro. Una corsa semplice coi mezzi pubblici costa appena 20 centesimi mentre un abbonamento mensile non supera generalmente i 10 euro. Anche il costo del carburante è molto conveniente.

La gran parte delle attrazioni poi prevede l’ingresso gratis. I luoghi da visitare in Algeria sono molti. Sulle coste del Mediterraneo spicca Algeri con il suo mix tra moderno e antico. Paesaggi naturali di grande bellezza, spiagge mozzafiato, rovine storiche, moschee, ponti. L’Algeria è ricca di bellezze e attrazioni.

Anche sotto il profilo della sicurezza le cose sono molto migliorate negli ultimi anni, fatta eccezione per alcune “zone calde” e per la microcriminalità presente in alcune aree del Paese. In genere in Algeria ci si può spostare in sicurezza, anche se rimane comunque preferibile affidarsi a viaggi di gruppo organizzati o comunque agli accompagnatori.