Bicchieri, tu come li asciughi di solito? Se lo fai in questo modo commetti un grave errore

Attenzione a come asciughi i bicchieri dopo averli lavati, è molto probabile che lo hai sempre fatto in modo sbagliato: hai corso un serio rischio.

Sembra un gesto semplice, quasi automatico: hai appena lavato i bicchieri e, per evitare aloni o gocce d’acqua, prendi lo strofinaccio e inizi ad asciugarli. Ma sei sicuro che sia il metodo giusto? In realtà, molti di noi commettono un errore piuttosto comune che, a lungo andare, può compromettere non solo la brillantezza del vetro, ma anche la nostra salute.

Partiamo da un fatto: i bicchieri sono tra gli oggetti più delicati da trattare in cucina. Il vetro è poroso, sensibile ai graffi e spesso soggetto ad accumulare residui invisibili, soprattutto se non viene asciugato nel modo corretto. Il problema principale risiede proprio nello strofinaccio, lo strumento che quasi tutti usiamo per asciugarli.

L’errore da non fare mai quando si asciugano i bicchieri: si rischia grosso

Se usi un canovaccio qualsiasi, magari quello che hai già utilizzato per asciugare piatti, posate o pentole, stai trasferendo batteri e sporco da un oggetto all’altro. Anche se a occhio nudo sembra pulito, il tessuto può trattenere umidità e microorganismi, diventando un vero e proprio veicolo di contaminazione. Inoltre, strofinare energicamente l’interno dei bicchieri, specialmente quelli con apertura stretta, può provocare microfratture o addirittura la rottura del vetro.

Ma quindi, qual è il metodo corretto per asciugare i bicchieri? La risposta è non asciugarli affatto. O, per essere più precisi, lasciali asciugare all’aria. Dopo averli lavati, posizionali a testa in su, sopra un panno pulito, oppure su un supporto scolabicchieri. L’aria farà il resto, senza bisogno di contatto con tessuti potenzialmente contaminati. Se proprio non puoi aspettare, utilizza un panno in microfibra dedicato solo ai bicchieri, lavato frequentemente ad alte temperature e usato esclusivamente per questo scopo.

Attenzione però, perché come detto e a differenza delle più comuni abitudini, i bicchieri non vanno mai posizionati a testa in giù. Questo perché si potrebbe creare all’interno un ambiente umido, che potrebbe quindi favorire la proliferazione di germi, batteri e cattivi odori. Quindi, per un’asciugatura perfetta, dopo averli lavati lasciati a con la testa verso l’alto. In questo modo non si correrà alcun rischio. Cambiare abitudine non costa nulla, ma può migliorare la tua igiene domestica e preservare la bellezza dei tuoi bicchieri più a lungo, garantendo allo stesso tempo il massimo del risultato.