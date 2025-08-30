Devi farlo prima che arrivi il freddo: solo così mantieni casa calda e risparmi in bolletta

Non tutti sanno che esiste un metodo pratico, semplice e a basso costo per evitare le dispersioni di calore in casa e risparmiare in bolletta.

Poco alla volta l’estate sta iniziando la sua corsa di fine stagione. E a fine agosto c’è già chi comincia a pensare ai primi freddi e, di conseguenza, alle spese per riscaldare casa. Se si parla di risparmio domestico gli italiani, maestri nell’arte di ingegnarsi per fare economia e tagliare sulle spese, non sono secondi a nessuno.

Quando in ballo c’è il risparmio sulle spese del riscaldamento a nessuno sfugge che uno dei punti più critici è quello che interessa le finestre di casa. Non bisogna per forza avere un’abitazione vetusta per notare che in inverno l’aria fredda passa lì dove prima passava l’aria calda. Il vetro è una barriera fin troppo fragile, ma non si tratta solo di questo.

A fare le loro parte ci sono anche le piccole fessure intorno ai telai delle finestre. In molti tendono a sottovalutare queste perdite, ignorando che in realtà costituiscono una delle principali fonti di spreco. La buona notizia è che c’è un metodo pratico, low cost e fai-da-te per rimediare a un problema come questo e risparmiare in bolletta.

Il metodo per mantenere casa calda e risparmiare in bollette

Un rimedio rapido e a basso costo per far fronte al problema degli spifferi è quello rappresentato dall’impiego di guarnizioni adesive isolanti. Possiamo trovarle facilmente dal ferramenta o nei negozi di bricolage, volendo anche in rete. Si tratta di sottili strisce di gomma o di spugna con un lato adesivo. Sono di facile applicazione sul telaio della finestra.

Dopo averle posizionate noteremo in fretta che sono in grado di bloccare gli spifferi e di trattenere il calore in casa. Un trucchetto semplice, insomma, che non necessita di lavori invasivi o professionali. Non dovremo fare altro che misurare il perimetro dell’infisso e tagliare la guarnizione secondo la corrispondente lunghezza. A questo punto ci basterà applicare la guarnizione facendo pressione.

Grazie alle guarnizioni isolanti entrerà o uscirà meno aria e dunque avremo bisogno di un minor dispendio di energia per riscaldare casa, con grande beneficio per le nostre tasche. Un altro aspetto interessante è la possibilità di rimuovere senza particolari problemi la guarnizione adesiva, utile possibilità per chi vive in una casa in affitto.

Altri rimedi pratici per isolare le finestre senza svenarsi sono le pellicole termoisolanti: fogli trasparenti da applicare sul vetro in modo da creare un sottile strato isolante e ridurre così la dispersione termica. Un effetto simile lo producono anche le tende pesanti capaci, grazie ai loro tessuti spessi, di fare da barriera in chiave antifreddo. Ma non è finita qui.

Ci sono anche altri metodi per risparmiare in bolletta diminuendo le piccole perdite d’aria (il risparmio può arrivare fino al 15%, dicono gli esperti). Come? ad esempio usando i rotoli paraspifferi: cilindri di stoffa imbottita da collocare alla base della finestra. Oppure il silicone sigillante, ottimo per la chiusura di piccole crepe o di fessure invisibili a occhio nudo. Tutti piccoli accorgimenti grazie ai quali potremo già migliorare l’efficienza energetica di casa nostra realizzando anche un risparmio economico (oltre a migliorare il confort).