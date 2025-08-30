Sinner-Alcaraz, cambia il cammino verso la finale Us Open: si ritira

Nuovo colpo di scena agli Us Open e cambia tutto per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La decisione lascia tutti pietrificati.

Si completerà in queste ore la prima settimana degli Us Open 2025, quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione. C’è grande curiosità per vedere i protagonisti ancora una volta all’opera ed oggi è il turno del numero uno al mondo Jannik Sinner e – restando in tema Italia – del derby italiano tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, a caccia di un posto per gli Ottavi di finale. Nella giornata di ieri ci sono state poi tante sorprese.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha letteralmente asfaltato l’azzurro Luciano Darderi, testa di serie numero 32 e gli ha lasciato solo le briciole. Da dire però che nel secondo set il murciano ha accusato un fastidio muscolare che ha fatto tremare tutti i suoi tifosi e da quel momento ha accelerato per chiudere subito la pratica e tornare a controllarsi. La notizia di giornata però non riguarda Alcaraz ma un suo grande rivale.

Nella notte si è ritirato l’idolo di casa e tra i primi outsider del torneo, l’americano Ben Shelton, ritiratosi prima di disputare il quinto set contro il francese Mannarino. Già a inizio quarto parziale il forte big server ha accusato dei problemi alla spalla e alla fine ha purtroppo dovuto dare forfait. Il torneo perde uno dei principali protagonisti, per molti il quarto favorito dietro Sinner, Alcaraz e poi il tedesco Zverev. Ma tutto questo cambia anche il torneo di Alcaraz che ha un tabellone facilissimo verso una nuova finale.

Sinner è avvisato, ora si fa durissima

Mentre Jannik Sinner ha un tabellone abbastanza insidioso che vede il terzo turno contro il canadese Denis Shapovalov ed eventualmente gli Ottavi di finale contro uno tra l’americano Tommy Paul e specialmente la ‘bestia nera’ Bublik, un cammino non cosi facile ed anche al secondo turno ha affrontato (e battuto agevolmente) il tennista Alexei Popyrin. Per Alcaraz invece il cammino è piuttosto in discesa e la strada verso la finale è netta.

Il numero due al mondo affronterà il francese Arthur Rinderknech, numero 82 delle classifiche mondiali, agli Ottavi di finale mentre ai Quarti attende uno tra Lehecka e Mannarino, di sicuro non avversari cosi pericolosi e un cammino che potrebbe vedere poi in semifinale uno tra Novak Djokovic e l’americano Taylor Fritz, entrambi comunque non apparsi al meglio nel corso del torneo. Tutt’altra cosa rispetto ad un Sinner che ha un cammino devastante.