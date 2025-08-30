Scambio monumentale: Tonali di nuovo in Serie A!

A dispetto delle parole di Beppe Marotta a margine del sorteggio di Champions il mercato dell’Inter sembra poter ancora dire qualcosa in questo finale di sessione.

Il numero uno nerazzurro a ‘Sky Sport’ aveva ammesso: “Abbiamo fatto il programma di mercato con un modello diverso, investendo sui giovani, dei quali quattro comprati e uno del nostro settore giovanile, Pio Esposito. Un’età media di 21 anni e mezzo, in sintonia con le linee guida della proprietà e del club. Abbiamo un allenatore all’esordio ma ricco d’esperienza. L’organico è in sintonia con le nostre ambizioni”.

Mentre in entrata la situazione appare piuttosto definita, in uscita ci sono ancora diversi nomi pronti a partire. I nerazzurri stanno provando a piazzare Taremi, mentre nelle ultime ore a sparigliare le carte potrebbe essere Davide Frattesi, per ora ancora fermo alle prese con i postumi di un infortunio dopo l’operazione di ernia dello scorso 10 luglio. Il centrocampista italiano dovrebbe tornare al pieno della condizione dopo la sosta, ma potrebbe farlo al cospetto di un’altra squadra.

In queste ore a bussare alla porta dell’Inter è infatti il Newcastle che ha rilanciato la propria candidatura per il centrocampista meneghino, riaccendendo anche le fantasie dei tifosi interisti su un altro nome di prestigio. Il riferimento in questo caso è all’ex rossonero Sandro Tonali, spesso associato ad un ritorno in Italia.

Calciomercato Inter, Frattesi verso Newcastle con la suggestione Tonali sullo sfondo

Nonostante la voglia del Newcastle di fare il colpaccio a centrocampo, da Viale della Liberazione non ritengono Frattesi sul mercato, e potrebbero rinunciarci solo a fronte di un’offerta monstre.

L’Inter potrebbe ascoltare proposte solo tra i 45 e i 50 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo e non in prestito, ed i risvolti alle spalle di questo eventuale affare potrebbero non fermarsi qui.

Non è infatti da escludere che in occasione dei colloqui tra i nerazzurri e il Newcastle per Frattesi, la dirigenza meneghina avrebbe chiesto informazioni su Sandro Tonali per uno scambio di maglie monumentale. Il centrocampista italiano è tornato alla grande dopo i problemi personali e spesso è stato associato ad un ritorno in Serie A.

Si tratterebbe comunque di un affare troppo complesso da compiere in pochi giorni. Manca poco alla fine del mercato, e se ne potrebbe riparlare a gennaio ad altre condizioni per un calciatore capace di mettere a referto ben 6 gol e 3 assist tra Premier e coppe.