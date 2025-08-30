Ultim’ora, pazzesco Donnarumma: con chi giocherà a settembre

Il calciomercato estivo è arrivato ormai quasi ai titoli di coda. I campionati hanno ripreso le rispettive attività e i tifosi sono quindi solo in attesa di conoscere quali saranno gli ultimi colpi di questa sessione.

C’è grande attenzione su quello che sarà il futuro di Gigio Donnarumma, ormai da tempo separato in casa col Paris Saint Germain e pronto a cambiare aria dopo essere stato messo alla porta da Luis Enrique e dalla società.

La vicenda legata all’estremo difensore italiano ha fatto parlare tantissimo nelle scorse settimane, soprattutto alla luce dell’enorme importanza che ha avuto il classe 1999 nei successi dell’ultima stagione dei parigini. Donnarumma è stato decisivo a suon di parate ma non sono bastate a guadagnarsi la permanenza attiva a Parigi.

Dall’annuncio di Luis Enrique alla scelta del PSG di affidarsi prontamente ad un altro portiere come Chevalier, è stato tutto molto rapido ed inaspettato a dispetto di un contratto effettivamente in scadenza tra un anno che pure pesa nelle scelte complessive.

Calciomercato, Luis Enrique su Donnarumma: “Spero trovi una soluzione”

La situazione di Donnarumma è quindi delicatissima, col PSG che ha già voltato pagina con un nuovo portiere. I parigini sono quindi in attesa dell’offerta giusta per liberarlo ad un anno dalla scadenza.

A tal proposito ci ha pensato lo stesso Luis Enrique a tornare sull’argomento: “Se Donnarumma può restare? Non lo so”, le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Tolosa di campionato. “Dipende dal mercato, dal giocatore, dagli altri club, dagli agenti. Noi continuiamo come al solito. Spero che trovi una soluzione perché sarebbe la cosa migliore per lui”, ha aggiunto.

Donnarumma è stato di fatto messo alla porta e su di lui c’è forte l’interessamento del Manchester City di Pep Guardiola che sta provando a portarlo in Premier. Una trattativa non semplice vista la distanza di valutazione, ma che per forza di cose dovrà eventualmente concretizzarsi in questi giorni vista la chiusura sempre più vicina del mercato prevista per settembre.

L’allenatore spagnolo del Paris ha poi continuato parlando della Champions: “È la competizione che tutti vogliono vincere. È una grande motivazione iniziare da campioni in carica. Questo formato offre incontri importanti, e ne avremo alcuni da giocare, probabilmente più di altre squadre. Non ci saranno partite facili per noi. Saranno tutte partite di altissimo livello”.