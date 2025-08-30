Ufficiale Di Gregorio, clamorosa decisione: i tifosi non ci credono

Il portiere Di Gregorio è molto discusso nelle ultime ore. La notizia è una vera batosta, ecco in realtà cosa sta succedendo.

Si torna in campo per una nuova giornata di serie A e la Juventus, dopo il buon debutto contro il Parma, affronterà il Genoa a Marassi in una sfida che racconta grandi insidie. Una delle sicurezze del club bianconero è sicuramente il portiere Michele Di Gregorio, ormai titolarissimo nell’undici della formazione bianconera.

Inizialmente filtrava pessimismo ma l’ex portiere del Monza e scuola Inter ha scalfito ogni dubbio a suon di ottime prestazioni ed ora è un titolarissimo. Parliamo di uno dei migliori portieri in Italia ma allo stesso tempo nelle ultime ore una scelta ha fatto molto discutere perchè il nuovo ct dell’Italia Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati e Di Gregorio non fa parte di questa lista.

Dopo la seconda giornata di campionato ci sarà infatti la sosta per le Nazionali e l’Italia sarà impegnata il 5 e l’8 Settembre, rispettivamente contro Estonia e poi il tanto discusso impegno contro la Nazionale d’Israele. I primi impegni di Gattuso che ha fatto le sue scelte e tra le altre cose ha convocato quattro portieri ma ha lasciato fuori Di Gregorio, la bocciatura non è passata inosservata e tanti tifosi Juve hanno discusso riguardo le scelte del ct.

Italia, tanti nuovi ma no a Di Gregorio: la scelta fa discutere

La Nazionale italiana ha diramato i convocati e ci saranno ben quattro portieri. Ovviamente il capitano Gianluigi Donnarumma che – nonostante si tratti di un giocatore in bilico sul mercato – resta l’uomo chiave della Nazionale ed elemento fondamentale per gli azzurri, poi dopo l’estremo difensore del Psg ci saranno anche Vicario, Carnesecchi ed infine il portiere del Napoli Alex Meret.

Bocciatura quindi per Di Gregorio che al momento è il quinto portiere della Nazionale nelle idee del nuovo ct. Una bocciatura spiazzante e che ha scatenato i tifosi Juve sui social, starà a Di Gregorio mostrare sul campo che il ct azzurro si è sbagliato. Oltre a questo il ct della Nazionale è pronto a lanciare nuovi giovani talenti ed ha diramato diverse convocazioni a sorpresa.

Per il prossimo doppio confronto il ct della Nazionale Gennaro Gattuso ha convocato per la prima volta Giovanni Leoni, Giovanni Fabbian ed infine Francesco Pio Esposito, tutti pronti per un nuovo e interessante progetto dove si proverà a dare adito e sicuramente più spazio a tutti i giovani talenti in circolazione.