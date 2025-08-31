Come rinnovare casa senza spendere una fortuna: i consigli degli esperti per trasformare gli ambienti

È arrivato il momento di rinnovare casa ma al tempo stesso non vuoi spendere una fortuna? Segui questi consigli e avrai quello che hai sempre sognato.

Prima o poi toccherà a tutti di dover affrontare un cambio casa o decidere di rinnovarla perché magari abbiamo voglia di dargli un aspetto più fresco e alla moda. Tuttavia, quello che spesso ci frena, sono i costi che, anche la più basilare delle ristrutturazioni, richiede. Il più delle volte, infatti, sono talmente alti da non poter essere sostenuti e di conseguenza ci faremo andare bene quello che c’è nei vari ambienti di casa.

Fortunatamente non è sempre così, anzi, rinnovare casa non significa necessariamente affrontare spese ingenti o interventi strutturali complessi. Con un po’ di creatività, pazienza e buon gusto, è possibile trasformare gli ambienti domestici anche con un budget contenuto. Infatti, ci sono tantissime idee pratiche per dare nuova vita alla propria casa senza svuotare il portafoglio.

Come rinnovare casa senza spendere una fortuna: ecco le idee low cost

Uno dei modi più semplici e d’impatto per cambiare l’aspetto di una stanza, è ridipingere le pareti. Una nuova mano di vernice può trasformare completamente l’atmosfera di una stanza. Si potrà optare per un colore neutro per dare luminosità o scegliere tonalità più vivaci per creare un punto focale. Anche dipingere solo una parete, magari giocando con i contrasti, può bastare per dare carattere a una stanza.

Per quanto riguarda l’arredamento invece, non è necessario sostituire i mobili per dare un tocco nuovo agli interni. A volte basta una levigata e una verniciatura per trasformare una vecchia credenza o un tavolo un po’ datato. Inoltre, cambiare le maniglie di ante e cassetti è un intervento economico ma dall’effetto immediato. Nonostante sia spesso sottovalutata, l’illuminazione può cambiare radicalmente l’aspetto di una casa. Aggiungere luci a LED, lampade da terra o applique può creare atmosfere più calde e accoglienti. Anche semplicemente spostare una lampada o sostituire un paralume può fare la differenza.

Per un tocco in più si potrà giocare con l’aggiunta di tessili e accessori. Cuscini, tende, tappeti e coperte sono elementi che si possono cambiare facilmente e che, con pochi euro, possono dare un nuovo stile agli ambienti. Le decorazioni non possono mancare e quindi via libera a quadri, specchi, stampe o mensole con oggetti decorativi che possono rinnovare un muro spoglio e valorizzare una stanza. Infine, aggiungere qualche pianta è un modo semplice ed economico per portare freschezza e vitalità negli ambienti. Anche piccoli vasi su una mensola o sul tavolo possono avere un grande impatto visivo. Quindi, per rinnovare casa, non serve necessariamente avere un grande budget, ma anche con poco si potrà ottenere un risultato soddisfacente.