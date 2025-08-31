Per una manicure alla moda, sono queste le tendenza da copiare in autunno: tutte bellissime

di

Quali saranno le tendenze per una manicure perfetta in questo autunno 2025? Alla scoperta dei colori che più andranno alla moda nei prossimi mesi.

donna con colore di smalto autunnale

Quando si parla di moda, siamo ben consapevoli che si tratta di tendenze che non andranno solo a riguardare l’abbigliamento e gli accessori, ma è un chiaro riferimento ad ogni cosa che serve a completare il proprio look. Quindi, anche i capelli con i vari taglie e le varie sfumature di colore, così come anche come le tonalità per la manicure, faranno parte del ‘pacchetto’.

donna con mani curate e smalto nero sfumato di grigio
Per una manicure alla moda, sono queste le tendenza da copiare in autunno: tutte bellissime Diregiovani.it

Ed ora che l’autunno si avvicina, sono in molto a chiedersi quali saranno i colori che più andranno di tendenza in questi mesi freddi. Nello specifico, oggi andremo a scoprire quali sono i colori autunnali per fare una manicure alla moda. Non solo semplici sfumature di smalti, ma delle vere e proprie nail-art, per avere un look impeccabile in ogni sua parte.

Quali saranno i colori di tendenza per la manicure in autunno? Scopriamoli!

Con l’arrivo dell’autunno 2025, le tendenze per la manicure abbracciano colori avvolgenti, texture sofisticate e dettagli lucenti che riflettono sia l’eleganza discreta sia un tocco di audacia. Sono diverse le idee che permetteranno di trasformare le mani e le unghie in un accessorio di stile.

donna con manicure color tortora con strass ed applicazioni
Quali saranno i colori di tendenza per la manicure in autunno? Scopriamoli! Diregiovani.it

Ancora una volta sentiamo parlare del Il “Mocha Mousse”, una tonalità calda tra il cacao e il caffè definita da Pantone colore dell’anno, conquista le unghie con eleganza e versatilità. Tuttavia non possono mancare colori naturali come nude, tortora, marrone cioccolato, terracotta e senape, che permettono di ottenere la palette perfetta per un autunno sofisticato, caldo e alla moda.

Per chi ama un look più deciso, le nuances scure come bordeaux, viola melanzana, blu notte, grigio antracite e verde bosco emergono come protagoniste raffinate e intense. Donano un tocco di eleganza in più e permettono di ottenere una mano estremamente chic. Se invece si è alla ricerca di tonalità calde, allora bisogna puntare sul terracotta e il nero lucido, che aggiungono quel tocco di calore al look.

Ma la vera svolta per i prossimo mesi sono sicuramente i glitter, che sicuramente non passami mai di moda, ma che quest’anno diventano i protagonisti assoluti. Che siano semplici applicazioni o intere unghie, i glitter conferiscono alla manicure eleganza, raffinatezza e classe. Sì anche alla nail art ad una sola condizione, dovrà essere raffinata, delicata e per nulla pacchiana. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per avere una manicure di tendenza.

DIREGIOVANI.IT È SUPPLEMENTO DELL' AGENZIA DIRE (N. 341/1988) ISCRITTO AL N. 82/2020 DEL REGISTRO DELLA STAMPA

COPYRIGHT 2015 - 2025 - DIREGIOVANI.IT

Privacy Policy | Contatti | Disclaimer

Gestione cookie