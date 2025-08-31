Per una manicure alla moda, sono queste le tendenza da copiare in autunno: tutte bellissime

Quando si parla di moda, siamo ben consapevoli che si tratta di tendenze che non andranno solo a riguardare l’abbigliamento e gli accessori, ma è un chiaro riferimento ad ogni cosa che serve a completare il proprio look. Quindi, anche i capelli con i vari taglie e le varie sfumature di colore, così come anche come le tonalità per la manicure, faranno parte del ‘pacchetto’.

Ed ora che l’autunno si avvicina, sono in molto a chiedersi quali saranno i colori che più andranno di tendenza in questi mesi freddi. Nello specifico, oggi andremo a scoprire quali sono i colori autunnali per fare una manicure alla moda. Non solo semplici sfumature di smalti, ma delle vere e proprie nail-art, per avere un look impeccabile in ogni sua parte.

Quali saranno i colori di tendenza per la manicure in autunno? Scopriamoli!

Con l’arrivo dell’autunno 2025, le tendenze per la manicure abbracciano colori avvolgenti, texture sofisticate e dettagli lucenti che riflettono sia l’eleganza discreta sia un tocco di audacia. Sono diverse le idee che permetteranno di trasformare le mani e le unghie in un accessorio di stile.

Ancora una volta sentiamo parlare del Il “Mocha Mousse”, una tonalità calda tra il cacao e il caffè definita da Pantone colore dell’anno, conquista le unghie con eleganza e versatilità. Tuttavia non possono mancare colori naturali come nude, tortora, marrone cioccolato, terracotta e senape, che permettono di ottenere la palette perfetta per un autunno sofisticato, caldo e alla moda.

Per chi ama un look più deciso, le nuances scure come bordeaux, viola melanzana, blu notte, grigio antracite e verde bosco emergono come protagoniste raffinate e intense. Donano un tocco di eleganza in più e permettono di ottenere una mano estremamente chic. Se invece si è alla ricerca di tonalità calde, allora bisogna puntare sul terracotta e il nero lucido, che aggiungono quel tocco di calore al look.

Ma la vera svolta per i prossimo mesi sono sicuramente i glitter, che sicuramente non passami mai di moda, ma che quest’anno diventano i protagonisti assoluti. Che siano semplici applicazioni o intere unghie, i glitter conferiscono alla manicure eleganza, raffinatezza e classe. Sì anche alla nail art ad una sola condizione, dovrà essere raffinata, delicata e per nulla pacchiana. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per avere una manicure di tendenza.