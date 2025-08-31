Roma, stop alla circolazione per 72 ore: segnatevi queste date

Altre 72 ore di passione per la mobilità capitolina. Una delle principali infrastrutture del trasporto pubblico della Capitale subirà una sospensione totale del servizio per ben 72 ore (ovvero tre giorni di stop). L’interruzione è dovuta a operazioni di manutenzioni e montaggio riguardanti uno dei punti strategici di Roma.

Si tratta di un intervento di cruciale importanza, frutto di un importante investimento da parte degli enti locali e che mira ad assicurare sicurezza e efficienza di lungo termine a migliaia di pendolari e cittadini romani. L’intervento avverrà in un momento particolarmente delicato con il conseguente aumento di traffico e affollamento, ragione per cui le autorità invitano a seguire gli aggiornamenti ufficiali per essere a conoscenza di orari, percorsi e soluzioni alternative disponibili nelle 72 ore di stop alla circolazione.

Durante questo lasso di tempo, infatti, si attiveranno collegamenti alternativi con autobus sostitutivi in modo da mitigare al massimo i disagi per la cittadinanza. Sarà opportuno tuttavia programmare con il dovuto anticipo gli spostamenti, vista e considerata la probabile pressione sulla rete e sulle vie di superficie.

72 ore di stop alla circolazione a Roma: le date da segnare sul calendario

Per 72 ore la metro B si fermerà per permettere i lavori per la costruzione del nuovo ponte Giulio Rocco, in particolare per le operazioni sollevamento e montaggio che richiederanno l’impiego di una speciale gru da 53 metri di altezza e 700 tonnellate di portata. Tre giorni di stop per la linea che si fermerà del tutto nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 settembre.

Nella giornata di lunedì 8 settembre invece si fermeranno soltanto le tratte San Paolo-Rebibbia e San Paolo-Ionio. Sabato 6 e domenica 7 settembre lo stop alla circolazione sarà totale su tutta linea. Per le linee Rebibbia-Laurentina e Bologna-Ionio saranno attivi i bus sostitutivi, mentre per viaggiare sulla tratta della linea B1 bisognerà comunque cambiare bus a piazza Bologna.

Domenica 7 settembre inoltre i bus sostitutivi non transiteranno dalla stazione Colosseo a causa della consueta pedonalizzazione dei Fori imperiali. Sempre nel fine settimana del 6-7 settembre sono previste poi, sempre per i lavori al nuovo ponte Giulio Rocco, delle modifiche al servizio della ferrovia Roma-Lido (in gestione a Cotral). Si prevedono limitazioni al servizio tra Vitinia e Porta San Paolo.

Rimarrà attiva invece la tratta Vitinia–Cristoforo Colombo. Sarà predisposto un servizio sostitutivo con 24 bus a beneficio dei passeggeri. Infine durante l’intera giornata di lunedì 8 settembre la linea metro B/B1 verrà sostituita da bus nelle tratte San Paolo-Rebibbia e San Paolo-Ionio. Tutto regolare invece nella tratta San Paolo-Laurentina.