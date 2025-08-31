Lascia la Juve e si trasferisce subito al Napoli: che sgarbo!

Clamoroso sgarbo di mercato dell'ultim'ora. La Juve perde il gioiello e il Napoli è pronto a beffare tutta la grande concorrenza.

Negli ultimi anni la rivalità tra Juve e Napoli è rimasta sempre più accesa e abbiamo visto di come negli ultimi anni vi sia stato un clamoroso sorpasso. Il club bianconero è il più vincente della storia del calcio italiano ed ha fatto negli anni numeri incredibili mentre il Napoli aveva vinto solo pochi titoli ma ora il Napoli è campione d’Italia e la Juve vive uno dei momenti più difficili della propria storia.

In passato abbiamo visto di come grandi calciatori partenopei approdassero alla corte bianconera, uno dei più eclatanti è stato l’argentino Gonzalo Higuain. La Juve pagò la clausola da 94 milioni di euro per il giocatore, e la rivalità tra i due club – anche per questo – è cresciuta sempre di più. Ma le traiettorie di Juve e Napoli hanno vissuto una parabola totalmente diversa e da allora sono cambiate davvero tante cose.

Il Napoli ha vinto meritatamente l’ultimo campionato dopo una grande lotta scudetto con l’Inter mentre la Juve ha raggiunto il quarto posto solo in extremis. Capita quindi che ormai un giovane talento o un grande calciatore preferisca la squadra partenopea ai bianconeri, una situazione davvero inimmaginabile fino a qualche anno fa ed ora gli azzurri lavorano ad un grande scippo rispetto ai rivali.

Mercato Napoli, colpo a costo zero: Juve gelata

Come riportano i colleghi di Tuttojuve il giovane talento della Primavera della Juve Francisco Barido è pronto a lasciare definitivamente la casacca bianconera ed andare al Napoli dove l’ex ds Manna lo conosce davvero molto bene. Parliamo di una trattativa per il futuro, Barido ha il contratto in scadenza nel 2026 e non ha alcuna intenzione di rinnovarlo, il Napoli avrebbe sondato il terreno ma pensa al suo acquisto a costo zero nella prossima stagione.

Una grossa beffa per il club bianconero che è destinato a perdere cosi uno dei talenti più lucenti della sua Primavera, una notizia davvero inaspettata e che non piace ai tifosi del club torinese. Continua la caccia sul mercato del Napoli che negli ultimi mesi sta attaccando con una serie di acquisti, un mix tra gioventù ed esperienza ma sempre con un grande occhio al futuro.

In questa sessione gli azzurri avevano visto anche un altro giocatore bianconero, il centrocampista Miretti ma l’affare non è andato a buon fine e cosi il club sta valutando altre soluzioni. Anche il mercato della Juve non è finito ed occhio agli ultimi possibili botti.