Starà fermo 2-3 mesi: cataclisma Juve a poche ore dalla fine del mercato

Ultime ore di mercato che terminerà ufficialmente alle ore 20 di lunedi 1 Settembre 2025. La maggior parte dei club italiani ed europei stanno lavorando per rinforzare la rosa, sempre però con un occhio di attenzione al bilancio. In casa Juve si lavora per l’attacco ma non solo e ci sono diverse situazioni da rivedere, ancora in uscita.

Il club bianconero è al lavoro per un doppio colpo in attacco, si puntano il solito Randal Kolo Muani e l’esterno del Lille Zhegrova, ma è tutto legato anche alle uscite, il vero problema del mercato bianconero. Ingaggi pesanti e cartellini ingombranti causa investimenti sbagliati in passato hanno complicato le cose per la Juve ma ora potrebbero esserci importanti novità, specialmente in attacco.

Da un lato c’è la situazione di Nico Gonzalez, in bilico fino alla fine di questa sessione di mercato e poi soprattutto c’è il caso Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha un anno di contratto, ormai anche meno, e il club bianconero ha provato a piazzarlo ovunque in questo mercato; si è parlato di Napoli e poi di Milan ma le richieste esose di mercato di ingaggio del giocatore hanno bloccato tutto. Un grave infortunio delle ultime ore potrebbe cambiare il mercato, occhio al futuro di Vlahovic.

Svolta Juve, colpo di scena per l’attaccante

Nella giornata di ieri il Chelsea ha perso per infortunio il suo centravanti, il neo acquisto Delap, attaccante che il club ha prelevato dall’Ipswich Town e già nel giro della Nazionale inglese. Il giocatore è un perno di Maresca e purtroppo dovrà restare ai box per oltre due mesi; inizialmente il Chelsea ha pensato di bloccare il trasferimento di Nicolas Jackson al Bayern Monaco ma anche questa decisione non ha convinto molto il giocatore ed il suo entourage che proverà a restare in Germania fino alla fine.

Nelle ultime ore il Chelsea avrebbe chiesto informazioni alla Juve per Vlahovic, per chiudere un mercato straordinario con un colpo a sorpresa. Da valutare sempre la questione ingaggio ma i bianconeri non avrebbero problemi a liberare il suo cartellino per 20-25 milioni di euro e quindi occhio alla trattativa dell’ultim’ora, Vlahovic può firmare con la big.

Ovviamente per partire Vlahovic serve che i bianconeri chiudano per Kolo Muani e quindi bisogna vedere l’intreccio tra queste due trattative, occhio al mercato.