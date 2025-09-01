Altro che fine dell’estate, da questa data torna il caldo afoso: tutti pronti per tornare al mare

Che tempo farà a settembre? Il mese si apre con un tempo fresco e con le piogge, ma a partire da questo data potrebbe tornare il caldo afoso. Insomma, il classico clima da mare che potrebbe riportare gli italiani – o almeno una parte – in spiaggia. Ma è davvero un’ipotesi concreta? È quanto si chiedono milioni di abitanti della Penisola.

Agosto ha chiuso con temperature sotto la media, piogge e nubifragi. L’ultimo fine settimana di agosto ha fatto segnare un cambio di passo piuttosto brusco. Soprattutto il Nord Italia si è ritrovato con un clima quasi da autunno. Le temperature si sono abbassate sotto le medie stagionali, con perturbazioni che hanno riportato temporali e piogge diffuse.

I modelli meteo però non escludono che a settembre il quadro meteorologico non possa cambiare un’altra volta ancora. Il fresco instabile potrebbe lasciare spazio al ritorno del caldo. L’inizio dell’autunno meteorologico sembra preludere a scenari contrastanti. Stando alle ultime proiezioni potremmo trovarci davanti a un’Italia divisa in due sul piano meteorologico.

Ecco quando tornano afa e caldo

Le proiezioni annunciano un Nord piovoso e un Sud afoso. È quando dicono gli aggiornamenti, secondo i quali tra l’1 e il 3 settembre il maltempo continuerà ad essere un affare che riguarda da vicino soprattutto il Nord Italia a parte del Centro. A Sud invece la situazione meteo si rivelerà più stabile, con temperature più alte e clima piacevole.

Le cose dovrebbero cambiare nuovamente a partire da giovedì 4 settembre, dove si annuncia l’arrivo di una nuova ondata di caldo afoso. Il 4 settembre sarà il vero spartiacque. In questa giornata masse d’aria calda di origine subtropicale dovrebbero tornare a risalire in direzione del Mediterraneo centrale. Uno scenario che favorirà uno scenario da Italia a doppia faccia.

Penisola dunque divisa in due. Al Nord troveranno spazio temporali e rovesci. Diverso invece lo scenario al Sud e nelle Isole Maggiori. Qui si profila un ritorno a condizioni decisamente estive. Le colonnine di mercurio torneranno sopra le medie e si diffonderà un caldo afoso. Intorno al 5 settembre l’afa continuerà a insistere sulle regioni meridionali, anche se con differenze a seconda dei modelli meteo.

La morsa dell’umidità dovrebbe stringere il Sud anche il 7 settembre. Caldo più moderato e sopportabile invece al Centro e al Nord dello Stivale. Tuttavia, come da prassi con le proiezioni a lungo termine, lo scenario rimarrà incerto. L’evoluzione meteo rimane soggetta a possibili variazioni. La tendenza dominante però sembra chiara. A settembre potrebbero tornare caldo e afa, specialmente nel Mezzogiorno, dopo un avvio caratterizzato da instabilità e freschezza.